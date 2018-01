Sexagenario denuncia agresión de un policía

“Un funcionario activo perteneciente a la policía regional, en estado de ebriedad y vestido de civil me agredió con innumerables insultos y una piedra que me arrojó hasta causarme una lesión en la mandíbula”, el señalamiento corresponde al docente Marcos Oviedo, quien acudió a este rotativo para denunciar el altercado que tuvo con un efectivo policial, el pasado sábado en el sector Plata III de Valera.

El declarante explicó que el problema se originó por las vinculaciones familiares, pues el policía tuvo una relación sentimental con la hija de Oviedo, de esa unión nació un bebé, posteriormente se separaron, pero el pasado 20 de enero el efectivo acudió a la casa de la familia Oviedo para intentar ver a su hijo, pero al parecer se presentó en estado de embriaguez.

“Intentó entrar a la fuerza a mi casa y como no lo dejé ingresar, generó un escándalo público y me desafió a pelear. Un funcionario del Cicpc que transitaba por el lugar intercedió y retiró del lugar a este funcionario”, relató el denunciante.

Pero el conflicto no culminó allí, pues según el informante, minutos más tarde el policía regresó y empezó a ofender a su ex pareja, quien lo tiene denunciado ante la fiscalía por violencia doméstica, mientras la familia Oviedo reportó el caso ante el 171.

El hombre se fue y volvió por tercera vez, “apareció sin camisa y con una botella en la mano, decidí hacerle frente, el hombre se me vino encima, agarró una piedra y me causó una lesión en el maxilar inferior izquierda”, puntualizó.

El agraviado interpuso el caso ante el Cicpc y no descarta presentarlo ante órganos judiciales, pues pide respeto para él y su familia. “Este funcionario se cree que por pertenecer a un organismo policial del estado puede incurrir en hechos como el que he relatado y estar tranquilo como si no hubiese incurrido en agravios”, finalizó.

Detienen a pareja tras robar bombona

La policía del estado Trujillo capturó a una pareja en el momento cuando robaban una bombona para almacenar gas licuado de petróleo (GLP), así lo informó un portavoz del organismo policial, quien indicó que el procedimiento se efectuó en la avenida principal de Las Mesetas de Chimpire del municipio San Rafael de Carvajal.

Unos funcionarios en labores de patrullaje notaron cuando un hombre junto a un joven trataban de correr por la vía pública con el cilindro de gas, al percatarse del hecho decidieron abordar a los ciudadanos y al notarlos con una actitud nerviosa, sospecharon que el objeto que llevaban, lo robaron en una vivienda de la zona.

De inmediato procedieron a solicitarle sus nombres y verificar sus datos a través del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), uno de ellos llamado Frank de 50 años de edad no registró antecedentes, mientras que el otro de 32 años, identificado como Luis, presentó una solicitud por el Juzgado de Control 12º del Circuito Judicial Penal del área metropolitana.

Ambos sujetos quedaron arrestados y puestos a la orden de la sala de Flagrancia del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.