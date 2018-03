Si hay hambre!

José Antonio Román G.

"Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad"

Resulta imposible tapar el sol con el dedo y es lo que muchos tratan de hacer y no lo consiguen. Recientemente, en una reunión en Valera, la delegada para Trujillo, del Ministerio de la Mujer, dijo: "No hay hambruna, se están cambiando los hábitos alimenticios", realmente, un exabrupto, cómo se le ocurre tamaña barbaridad, cuando en este estado y los otros 22, no se consigue comida para el sustento diario de una familia(no hay comida, no hay medicinas, no hay transporte, no hay efectivo, no hay gas, no hay repuestos, no hay cauchos, no hay seguridad, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay, no hay…(…) ) . La desnutrición, la Tuberculosis, están en la cresta de ola. Diariamente observamos las interminables colas en los mercados de la ciudad, gentes buscando algo para llevar a casa, también muchos bachaqueros, para revender lo que tendrán que adquirir a precios más caros que lo que vendieron. Los precios de los alimentos básicos están cada día más costosos, el aumento es día a día, si se nos ocurre pagar con débito, entonces aumentan el 100%. Lo vivimos cada día, los ejemplos sobran; por lo que invito a esta dama a corroborar lo que ella afirma. Sí observamos, que muchas personas si han cambiado su hábito alimentario; vemos a diario en calles y avenidas, la gente hurgando las bolsas de basura, buscando un mendrugo de pan para saciar el hambre. El trujillano, históricamente ha consumido yuca, plátanos, cambures verdes, ají trujillano, queso. Vamos al mercado y veamos los precios de estos productos. En la mesa de un trujillano, puede faltar todo, menos queso y ají. Afirma que se consumen productos producidos en el estado, es verdad, lo poco que se produce, el agricultor sufre lo indecible para poder cultivar; los insumos, abono, mano de obra, no se consiguen y si los hay, los precios son inalcanzables. Para cultivar una hectárea de plátanos, yuca, hortalizas, tubérculos, maíz, se necesitan millones de bolívares, cuando viene la cosecha se hace cuesta arriba colocarlos en el mercado para su venta y al precio que el comprador ofrezca. La señora representante de dicho ministerio en cuestión, donde adquirirá los productos?, a ellos les es fácil, pero el pata en el suelo sufre lo indecible. Observamos en la ciudad el aumento exponencial de las ventas callejeras, día a día, aparecen nuevos vendedores, en las esquinas, los precios muy elevados, pero..(…) la necesidad tiene cara de perro (sin ofender al perro). Otro elemento que se agrega a la angustia diaria, es, la falta o ausencia de efectivo, ni en los bancos se consigue dinero y sí lo hay, solo dan migajas, que no alcanzan para nada. Nadie da información. Solo hablan de una tal guerra económica, que no existe, es la incapacidad la que nos ha llevado al desfiladero y aun no tocamos fondo. Diariamente vivimos el drama, para conseguir lo básico para llevar a casa. Aunado a esto, el salario mínimo de apenas U$S 1,5 al mes, que lo perciben más del 80% de los trabajadores, obreros, técnicos y profesionales. Es por eso, que buscan irse a otros lares, para tratar de mejorar algo. Muchos se van aventurando, otros llevan una oferta de trabajo, el cual es bien remunerado.

