Siempre Cristiano

Tenía que ser él. Cristiano apareció para salvar al Madrid. En realidad nunca desapareció. A lo largo de todo el encuentro, tiró de un equipo que se venía abajo, incrédulo de lo que estaba ocurriendo. En la última jugada del partido, el portugués voló para tocar un balón de cabeza y dejar la pelota franca a Lucas Vázquez. Penalti. Cristiano tiene de nuevo la responsabilidad. Y no le tiembla el pulso. Y menos en la Champions. Hubo que esperar al último minuto del descuento para que anotara su gol. No ha faltado a la cita en ninguno de los partidos de Champions. Ha anotado en los 10 que se llevan disputados y ya suma 15. El máximo anotador de esta Champions, sin nadie que le haga sombra, y a dos goles de su mejor registro en una edición de la Liga de Campeones en la que sumó 17 goles.

Pero el papel de Cristiano no sólo estuvo con el balón en el pie. A lo largo de todo el encuentro, fue quien más lo intentó, pero se encontró bien con Buffon o con una defensa bien ordenada. Sin embargo, fue él quien levantó siempre al Bernabéu. Fue él quien pedía a los demás que le acompañaran en la presión. El miedo se apoderaba del estadio y de la mayoría de los jugadores, pero Ronaldo intentaba animar a los suyos. Lo hizo con el 0-1, después con el 0-2. Tras provocar un córner o poner en aprietos a la Juve, levantaba los brazos pidiendo al Bernabéu que apoyara. Lo hizo en los últimos minutos, cuando el Madrid necesita el gol que sellara el pase y la Juve daba ya por buena la prórroga. Fue él quien más creyó. Y, como siempre, fue él quien lo hizo posible. Otro gol de Cristiano y el Madrid ya está en semifinales.

Defiende que es penalti

Pero Cristiano sabía que se había sufrido: "Fue un partido muy sufrido. Nos tiene que servir para aprender. En el fútbol no hay nada regalado. Hay que pelear siempre hasta el final. Ellos han estado bien, pero creo que hemos sido justos vencedores. El penalti es penalti. No sé por qué protestan. Le dan por detrás. Si no hacen penalti es gol. Es su juego. Estamos muy contentos porque el Real Madrid está en la semifinal. Intenté tranquilizarme porque sabía que era un penalti decisivo. Fueron minutos que se me hicieron eternos". Cortesia: Diario Marca