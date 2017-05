Sigue impune muerte del fiscal del Sundde

JOSÉ G. COLINA.-CNP: 6.657- El martes 10 de mayo del 2016 cerca de las 11:30 am Emilio Antonio Olmos Matos (48) estaba comprando en una carnicería en la avenida principal de Motatán cuando llegaron dos sujetos en una moto, uno entró y sin mediar palabras lo atacó a tiros hasta causarle la muerte.

Olmos vivía en Motatán donde era muy querido y apreciado, era dueño de un negocio a pocos metros de la carnicería donde lo asesinaron ese día, también se desempeñaba como fiscal de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómico (Sundde). Este suceso causó consternación en ese municipio.

Hoy se cumple un año de este homicidio y nada se sabe sobre este caso, los asesinos siguen en la calle, esta muerte sigue impune, la familia sigue esperando por la justicia, en los organismos competentes como el Cicpc y la Fiscalía del MP no informan sobre el esclarecimiento, se conoció que el Cicpc detuvo a unos sospechosos pero no se supo más nada, los familiares aún desconoce la identidad de los asesinos y el motivo por el cual le quitaron la vida, no han obtenido respuestas por parte de estos organismos .

Trascendió que se trata de un sicariato por venganza. Familiares y amigos de Olmos esperan que desengaveten el caso para dar con los autores intelectuales y materiales de este vil asesinato y que se haga justicia, que paguen con todo el peso de la ley.

