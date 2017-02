Dimas Albornoz | CNP: 21548 - Mañana jueves en el estadio “Guillermo Briceño” continúa el torneo de Softbol Copa Alcaldía de Motatán, homenaje a Leonela Castro organizado por la Liga Independiente El Cañaveral.

Según información que dieron a conocer Antonio Aguilar, presidente y Roberth Torres, secretario general, la segunda jornada del campeonato número 48 contempla para el día 2 de febrero un solo encuentro en la categoría Novatos que será protagonizado por los equipos Escuela Carlos Chuecos Vs. Medias Blancas de Barrio Nuevo.

Para el sábado 4 la Liga El Cañaveral ha programado los siguientes encuentros: 12 del mediodía Escuela Carlos Chuecos Vs. Amigos de Vidal en categoría novatos, a las 2 de la tarde en master jugarán Deportivo Jalisco Vs. Azulejos de Giraluna y a las 04:00 pm La Caribean se medirá a Azulejos en categoría C.

El Softbol de la Liga el Cañaveral continuará el domingo 5 de febrero comenzando a las 10 de la mañana con el cotejo entre los equipos Azulejos de Giraluna Vs. Deportivo San José en categoría Novatos. Seguidamente al mediodía jugarán Escuela Carlos Chuecos Vs. Deportivo El Baño, a las 2 pm Deportivo San Miguel Vs. PDV Comunal y a las 4 pm Jalisco Vs. San Nicolás, los tres últimos en categoría C.