Sin servicio de comedor hasta nuevo aviso

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21.613 - Desde los días antes de celebrarse la Semana Santa, el comedor universitario del Núcleo Rafael Rangel está inoperativo, debido a la falta de alimentos que debe ser suministrado por el gobierno nacional a la empresa encargada. Prof. Roberto Adriani, coordinador administrativo de la ULA-NURR informó que se han hecho todas las gestiones pertinentes para que se pueda activar el comedor, pero ante la escasez de comida, el gobierno no ha entregado productos cárnicos, por lo que debió cesar las funciones, sin saber qué día se puedan renovar las actividades.

Adriani acotó que las clases regulares actualmente han finalizado, solo se están realizando exámenes finales, y clases remediales, por lo que la demanda de los platos no ha sido tan requerida, pero entendiendo que varios estudiantes se ayudan ante la crisis económica con el ingreso del comedor, ahora no tienen la oportunidad de conseguir su plato de comida, lo que ocasiona gran malestar entre la población estudiantil. “Comenzamos el semestre el 29 de mayo, esperamos que para esa fecha el gobierno nos solucione el suministro de alimentos, porque si no es así, se va a generar un gran problema con el sector estudiantil en general” finalizó.