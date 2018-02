¡Sin tapujos! Rose McGowan denunció abuso por famoso de Hollywood

La actriz Rose McGowan reveló que un hombre poderoso de Hollywood abusó sexualmente de ella en 1988, cuando tenía 15 años, estas declaraciones la dio durante una entrevista privada que concedió a la famosa periodista de investigación Ronan Farrow.

En este contexto, McGowan aseguró que incluso mucho antes del incidente de Harvey Weinstein, hubo una violación por parte de un hombre influyente en Hollywood. ”Déjame decirte que él trabajó para mi violador -Weinstein- y ganó Oscars”.

“Él me llevó a casa, después de conocerme, y me enseñó una película porno que había hecho para Showtime, con un nombre diferente, por supuesto… Y luego tuvo sexo conmigo. Y entonces me dejó al lado del Tropical en Silver Lake, de pie en una esquina de la calle”, relató McGowan.