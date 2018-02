Sin Título

José Antonio Román G.

"La mejor forma de destruir la civilización occidental, sin disparar un solo tiro, es desquiciar su moneda", Vladimir Ilich Ulianov (Lenin)

El odio está de fiesta en el país. Del odio sólo sale odio. Si quién odia no desea dejar de odiar lo hará de manera creciente y de modo infinito. El lunes 15 de enero ocurrió algo en nuestro país que quedará inscrito en la memoria de todos. Algo realmente desmesurado con el uso de armas letales. El exterminio de un grupo de venezolanos que optaron por una voz de rebelión, discutible, sin duda, pero dictada por una genuina preocupación. Los neutralizados medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en la única ventana de información. A su vez, las redes han permitido que todo el mundo se convierta en reporteros de la realidad y han democratizado la opinión a dimensiones planetarias (LP). Los hechos acaecidos en El Junquito, dieron la vuelta al mundo en escasos segundos y las respuestas no se esperaron, desde las verdaderas críticas hasta opiniones de "apoyo". No recuerdo en mi memoria algo parecido, por lo menos en el siglo XX. Durante el siglo XIX, ocurrieron hechos terribles; el Decreto de Guerra a Muerte, que aún es analizado por historiadores, la Guerra de Independencia asaltos al Congreso Nacional, ciudades incendiadas por un General, el sanguinario Boves, el guzmancismo; todos estos hechos analizados y que son historia patria. Los inicios del siglo XX la toma del poder por Castro, luego Juan V. Gómez entra en escena, tomando el poder, hasta 1935, con intervalos, colocando en la presidencia su gente de confianza, sin embargo, no ocurrían hechos lamentables como el vivido ese día 15 de enero, murió gente inocente, que no tenía nada que ver. Analistas políticos y oficiales activos y jubilados, están de acuerdo que hubo errores de ambas partes; fue una acción realmente despiadada. Al parecer no se respetó el "honor al caído".

Ahora tenemos el adelanto de elecciones, a destiempo, de acuerdo a la Constitución vigente. Leemos en la prensa una nota de un(a) rector(a) del CNE, que el adelanto se debe al bloqueo económico que existe. ¿Cuál bloqueo? Han castigado a personeros del gobierno, no a Venezuela y menos a la ciudadanía venezolana. Lo que preocupa y mucho, es la hiperinflación, entre enero 2017 y enero 2018, la inflación fue de 4060% y los aumentos exagerados de un día para otro. El mísero sueldo (salario mínimo) apenas si cubre dos días de alimentos básicos. El signo monetario: el bolívar, desde hace más de cien años, ha sido devaluado en extremo, no vale nada. Los economistas, especializados en finanzas son de la opinión que debe cambiarse y establecer un nuevo signo monetario, con un valor cercano a la moneda internacional: el Dólar. Modificar la economía, eliminar el control de cambio, que sea único, eliminar el control de precios, aumentar la producción, para que haya la oferta y la demanda, que prácticamente no existe en el país.

