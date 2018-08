No es un adiós, sino hasta luego

Periodistas y todo el personal administrativo agradecen primeramente al Diario al Tiempo y a la familia Mazzarri, por depositar su plena confianza en todos ellos, para permitir que el periódico fuera el líder del estado Trujillo.

“Asumimos el cierre con tristeza y valentía”

Cornelio Viloria, Sub director del Diario, se inició en el periódico a los 17 años como periodista de calle y corrector de pruebas, en la antigua sede de la Avenida Nueve con Calle Cinco.

Viloria manifestó, “Con inmensa tristeza cerramos hoy un importante ciclo en el periodismo trujillano, después de sesenta años vinculados con el quehacer de esta tierra que nos vio nacer. Hoy se cierra esta ventana, producto de la terrible crisis económica y social que enfrenta nuestro país, pero con la firme esperanza en una solución, para beneficio de este pueblo consecuente y emprendedor”.

Agregó, “Un cierre que asumimos con dolor, valentía y la satisfacción de haber cumplido con el desarrollo del estado Trujillo y sus áreas de influencia. Aquí hemos luchado y ejercido nuestra profesión con absoluta libertad, responsabilidad y dignidad. Desde nuestros años mozos tuvimos la acertada orientación de don Luis Mazzarri Montilla y el profesor Luis Gonzaga Matheus para ejercer un periodismo objetivo, al lado de prominentes figuras de la comunicación social que desfilaron acertadamente por esta tribuna defensora de libertades y la institucionalidad democrática y que en los últimos treinta años estuvo conducida por un joven emprendedor, como José Luis Mazzarri Velazco, bajo el apoyo de su familia y un excelente equipo de trabajo. En definitiva Diario El Tiempo, ha cumplido con su pueblo trujillano. Seguiremos luchando”.

Cierre es una tragedia para Trujillo

Segundo Mendoza, periodista de la fuente Política comentó, “El cierre del Diario “El Tiempo”, que se hace realidad a partir de hoy, representa una “tragedia para el estado Trujillo que pierde así, una ventana comunicacional para que el pueblo se informe de manera vez y objetiva, como también, para que se denuncien y se reclamen soluciones a los problemas colectivos”.

Esta es la opinión del periodista de la fuente política del Diario “Tiempo”, quien laboro en este medio de comunicación por espacio de 28 años, donde cubrió todas las áreas informativas como planta, comunidad, sucesos y deportes.

Considera el declarante que es lamentable que se reduzcan drásticamente en el estado Trujillo, como en el resto del país, los espacios informativos, como consecuencia de la galopante inflación que ha incrementado de manera exponencial, los costos de los insumos que necesitan los periódicos para circular.

Añadió, “debo reconocer, los grandes esfuerzos económicos que hizo nuestro editor y presidente, José Luis Mazzarri para mantener en la calle el periódico, pero al final, la inflación pudo más y no quedó otro remedio que cerrar el más importante medio de comunicación del estado Trujillo, que por espacio de 60 años, fue la voz del pueblo”.

El Tiempo… mi casa de sueños y vivencias

Por su parte Vanesa Andara, jefa de redacción del periódico declaró, “cuando una puerta se cierra otra se abre, lamentablemente este refrán no encuentra eco en las líneas de mi casa editora, mi segundo hogar, hoy nuestras plumas se detienen ante la mirada indolente de un gobierno que en los últimos años lo único que ha fomentado es el cierre de medios de comunicación y bloqueos de redes sociales, cercenando el libre derecho a la información pluralista y el derecho a la opinión propia.

Complementó, “hace 18 años llegué a esta sala de redacción con los sueños de una típica universitaria, tratando de comerse al mundo. El ingeniero José Luis Mazzarri, me abrió las puertas de su casa, de la mano de Cornelio Viloria y el profesor Luis Gonzaga Matheus. Parece que fue ayer cuando escribí mi primera nota comunitaria, haciéndome luego y con orgullo portavoz de los más necesitados, visión que desde siempre hemos mantenido –los periodistas– Diario El Tiempo. Lamento profundamente el cierre de Diario El Tiempo, no solo, por ser mi segundo hogar, sino porque representa una ventana más que se cierra en una Venezuela llena de conflictos, que cada día somete la voluntad de un pueblo.”

Adicionó, “espero esté sea un “hasta luego”, y creo que la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo nos ayudará para que más temprano que tarde nuestra rotativa vuelva a sacar impresa las inquietudes de un pueblo, de una comunidad, de un padre, de una madre, de un maestro, de un estudiante, de un niño y de una sociedad hambrienta de libertad; y nosotros, los periodistas y fotógrafos con nuestra amiga la pluma plasmarlas en nuestras páginas. Ese ha sido el norte de El Tiempo, por lo que me siento realmente abatida.

Cómo extrañaré la dinámica y el compartir ente amigos y colegas, las discusiones, la lucha diaria, nuestras alegrías, tristezas y esa pasión que en realidad me ha desbordado para bien, y que me hace amar aún más al periodismo”.

Hebert Morillo Carrizo dijo, “fueron siete años en Diario El Tiempo, lugar donde crecí personal y profesionalmente con el apoyo de todos mis compañeros de trabajo quienes se convirtieron en una segunda familia en la que cada uno de sus integrantes está comprometido con los ideales del periodismo para brindar la mayor y mejor información. Son 60 años de historia y tradición que continuarán vigente en el sentir de los trujillanos”.

A su vez Gabriel Montenegro opinó, “el cierre del Diario, es algo parecido a la muerte de un familiar, el dolor es indescriptible ya que no solamente le he tenido un aprecio especial a mi periódico, ya que le entregado la mayor parte de mi vida son casi 44 años en este medio de comunicación cuando comencé como columnista”.

Anexó, “Luis Mazzarri, Cornelio Viloria y el profesor Luis Gonzaga Matheus me abrieron las puertas del Diario y del cual estoy muy agradecido. Fueron 44 años de muchas experiencias bonitas, risas, tristezas y momentos duros, pero agradezco al Diario por confiar en mí”.

Recalcó Montenegro, “los jóvenes de las nuevas generaciones, tienen en Diario El Tiempo no solamente una referencia informativa, educativa y cultural, ya que el periódico ha sustentado una referencia en la defensa de los más caro intereses de la colectividad, cuando en 1958 nació la leyenda de la libertad de expresión como lo es Diario El Tiempo”.

El descanso de un guerrero de la comunicación trujillana

José Rufino consideró, “con profundo agradecimiento, respeto y afecto les notifico la conclusión de una etapa maravillosa de mi vida profesional, después de 30 años de trabajo en este prestigioso diario. Durante el tiempo que he laborado he podido adquirir valiosos conocimientos que han enriquecido mi capacidad profesional, al poder desarrollar con eficiencia y responsabilidad las funciones que me fueron encomendadas”.

Subrayó “El Tiempo fue, es y seguirá siendo un valor de nuestras vidas, reúne un conjunto de características de entrañable valor: Decano de la Prensa Regional --donde se plasman y defienden sus tradiciones y su cultura popular-- y un enclave con tecnología y procesos avanzados, que generó trabajo y cultura. Cuenta, además, con una plantilla de personas entregadas, totalmente comprometidas e identificadas con estos valores, así como con un equipo directivo muy cualificado y formado en esta Casa. Debido a las circunstancias del destino y aguantando -como en el boxeo- round tras round, los golpes económicos para adquirir los insumos nos fueron llevando a una esquina donde ya no se avizora un triunfo. Por eso aunque es triste y doloroso este momento, abriendo los ojos a la realidad tiramos la toalla”.

Señaló “no dejo ni dejaré nunca de formar parte de ésta empresa, mi segunda familia. Donde compartí con amigos que ahora son mis hermanos y hermanas, dondequiera que nos encontremos el cariño será el mismo… Entre alegrías y tristezas recorrimos este camino por 30 años, esperemos que el destino tenga preparado alguna sorpresa y que El Tiempo, cual Ave Fénix vuelva con más bríos y fuerza a combatir día a día en la batalla comunicacional. Mi eterno agradecimiento al Ing. José Luis Mazzarri y familia, por la confianza y apoyo solidario en mi desempeño laboral”.

Marianela Mavares explicó, “esto es una crónica de una muerte anunciada, de verdad los dueños hicieron sus esfuerzos por mantenerse, sobre todo por ser el periódico referencia de la región, no solamente es un diario líder, sino una escuela donde muchas generaciones de nuevos periodistas se formaron”.

Aportó, “son muchas vivencias en este diario, que es muy difícil contarlas en un momento, cuando se tienen sentimientos encontrados ante el cierre, pero agradecida por estos maravillosos 13 años donde me pude formar como la periodistas”.

Dimas Albornoz reveló, “lamento que hayamos tenido que llegar a este extremo, que “El Tiempo” tenga que cerrar sus puertas, por la falta de insumos y la crisis del país, y no por falta de talento y ganas de trabajar; guardo muchas experiencias ya que pude pasar por todas los departamentos de redacción, pero la más agradable ha sido la cobertura de los juegos nacionales en Maracaibo, donde pude compartir con grandes colegas, y muy agradecido con la familia del Diario por abrirme las puertas en este medio”.

Carla Tosco expresó, “no nos vamos, aquí seguimos, solo es una coyuntura que se podremos superar, son 60 años al lado de los trujillanos, 60 años haciendo historia, 60 años siendo el diario líder de Trujillo. Son 26 años de carrera profesional, formándome al lado de los mejores, porque somos referencia como escuela de periodismo, en este edifico crecí como profesional, aquí viví las mejores experiencias en mi vida y en mi trabajo”.

Sumó, “por eso mi mensaje es de optimismo para mis compañeros que hasta hoy estamos, aunque ya son muchos los que nos han dejado, es hora de reinventarnos, porque seguimos, no es un adiós, es solo un hasta luego, hoy se paran las rotativas pero nosotros debemos seguir adelante confiados en que en algún momento esto va a cambiar”.

Amplió “a nuestros anunciantes los invito a continuar creyendo en nuestra marca, porque solo cambiamos la manera de hacer publicidad, siempre estaremos en nuestra página web: www.diarioeltiempo.com.ve y en las redes: Twitter e Instagram: @diario_tiempo y en FB: Diario El Tiempo CA. Con excelentes productos que se adaptaran a las necesidades de nuestros clientes”.

Tomas Alburguez habló, “Quien lo iba a decir, llegue un 03 de marzo como aprendiz INCE, teniendo tan solo 20 años edad como pasante de auxiliar de contabilidad, realice mi periodo de pasantías y según mi comportamiento quede. Pues ya tenía experiencia porque venía de prestar servicio militar, donde obtuve un comportamiento de una intachable y buena conducta. Donde se nace y se hace las cosas de bien… Al entrar a esta empresa conocí a personalidades que como olvidar sus rostros; clientes, Amistades, compañeros, Amigos que se convierten en parte de mi familia. Señores los llevare en mi corazón. Aunque sé y reconozco que mi carácter es fuerte. Lo bueno es que Siempre me la he llevado bien con todos. Porque una cosa es tener responsabilidad, respeto y tolerancia por encima de todo; Pase por varios puestos y esa fue una de mis experiencias más bonitas porque de ahí aprendí y sé que me puedo defender para un mejor futuro. Y para que decir a mi estimada clientela, que no es nada fácil calarse las malas respuestas que me convertían como una mala imagen o el malo de la película, pero uno sabe que “el Cliente siempre tenía la Razón” y así me alimentaba más para seguir adelante con mi trabajo”.

Resaltó, “antes que todo a mi Dios por todo lo que he obtenido y a la familia Mazzarri especial mente al Ing. José Luis, sus hermanas, por abrir las puertas y brindarme ese granito de confianza para estar acá. Agradecido por todo y que Dios los Bendiga. Han pasado más de 20 años si no más recuerdo. Representar o llevar el nombre de esta editora, especialmente su uniforme fue lo más orgulloso ya que la gente te admiraba y comentaba buenos deseos, pero debido a esta problemática que llevamos cada día, la cabuya reventó por lo más delgado y me pongo en la horma del zapato, se luchó hasta no más poder y nos vamos con las botas bien puestas ya que nos vamos con la frente en alto y la puerta del frente.

Extendió, “nos duele y Es fuerte decir Adiós a este prestigioso Diario, compañeros, Amigos y sobre todo a nuestros lectores que cada día compraban nuestro circular… lágrimas recorren por nuestro rostro al saber de esta triste noticia. Hay que dale Tiempo al Tiempo. Porque Diario el “El Tiempo es oro” A mis compañeros que los aprecio con todo el corazón, hay que seguir adelante. Esta decisión ha sido fuerte Gracias por compartir momentos Maravillosos que jamás podemos olvidar”.

Yarelis García pronunció, “me siento triste por el cierre del Diario, vive grandes experiencias aquí y me llevo grato recuerdos, agradezco a toda la familia Mazzarri por permitir cumplir mi labor en este grandioso medio”.

Ninoska Bravo emitió, “hace 10años llegue a esta maravillosa familia, es un momento muy complicado ya que el Diario me dio muchas cosas buenas, tanto en lo personal como en lo laboral; el mejor recuerdo que tengo es el compañerismo que siempre se presento en el grupo, agradezco mucho a la familia Mazzarri por depositar su confianza en mi profesión”.

Maryuri Crespo enunció, “entre hace 11años mis mejores recuerdos en este medio fue el compañerismo y la unión del personal, es una situación muy difícil, este cierre es doloroso y agradezco a los Mazzarri por abrirme las puertas”.

Richard Montilla explicó, “tuvo un gran recorrido por varias áreas del medio, para mí es muy doloroso el cierre del medio, somos una familia todos estos años juntos fueron grandiosos, a seguir para adelante y agradecer al ingeniero Mazzarri por su confianza”.

Michael Dávila expuso, “para mí fue un honor trabajar aquí, es muy duro este golpe ya que es otro medio que cierra, tengo grandes recuerdos del periódico y agradezco a la familia Mazzarri por la oportunidad brindada, que Dios me los bendiga y les llene de prosperidad”.

Por su parte Alexander Viloria fue enfático en afirmar que Diario El Tiempo le abrió las puertas hace 22 años, “viví grandes momentos y muy maravilloso además de compartir con grandes personas a las que considero una familia, es triste pero hay que buscar nuevos horizontes y seguir adelante”.

Belkys Manzanilla platicó, “Tuve el honor de conocer y tratar a Don Luis Mazzarri y al Profesor Luis Gonzaga y es triste que la situación de nuestro país haya paralizado nuestras rotativas fueron 60 años de lucha de aquellos grandes maestros que se esforzaron por llevar a la cúspide al periódico del pueblo, es muy difícil después de 31 años tener que decirles adiós y dejar de pertenecer a la gran familia Diario El Tiempo. Así como difícil decirle adiós a mis compañeros que a lo largo de estos últimos meses he despedido, unos porque se han ido del país, otros porque les ha tocado tocar otras puertas buscando mejorar su calidad de vida”.

Sentenció, “En este Empresa crecí profesionalmente y no pensé que enfrentaríamos esta situación tan rápido, porque no queríamos desmayar, no queríamos abandonar. 31 años atesorando buenos recuerdos. Recibe un abrazo fuerte fue un placer enorme haber compartido todos estos años contigo DIARIO EL TIEMPO, mi querido Diario. GRACIAS POR TODO”.

Anderson Manzanilla habló, “fueron 9 años grandiosos en el Diario, muy buenos recuerdos con personas maravillosas, es doloroso tener que despedirse de esta manera; agradezco a la familia Mazzarri por el apoyo incondicional que siempre nos ofreció”.

Yimy Pacheco declaró, que “es un momento doloroso para todos nosotros ya que vive experiencias únicas y me llevo muchos recuerdos, agradezco a toda la familia Mazzarri por brindarme la confianza y desearle el mejor de los éxitos”.

Jairo Peña afirmó, “es un duro golpe para libertad de expresión en Venezuela que otro periódico cierre sus puertas; fue un gran honor realizar mis pasantías en este grandioso medio de comunicación, les agradezco a todas las personas de este Diario que me brindaron su apoyo en cada momento, solo tengo palabras de agradecimiento, fui el último pasante por ahora, porque no es un hasta adiós, sino hasta luego y espero que El Tiempo resurja muy pronto y con muchas más fuerza, solo les deseo lo mejor a todos y que Dios los bendiga”.