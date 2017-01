Barcelona - El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar da Silva han regresado de las vacaciones "mejor de lo que se habían ido". El preparador asturiano contará con los tres delanteros para enfrentarse mañana (21.15 horas) en San Mamés al Athletic Club, a pesar de que gozaron de unos días más de vacaciones que el resto de sus compañeros. "Estoy gratamente impresionado (con su nivel de forma), han vuelto mejor de lo que se habían ido y estoy contento de que hayan podido disfrutar en familia", ha explicado el técnico del primer equipo azulgrana. Sobre la visita a San Mamés, ha alertado del nivel del Athletic Club, al que ha definido como "un equipo muy valiente, que no tiene miedo a arriesgar".

"No creo que el Athletic cambie mañana su manera de defender", ha añadido. Asimismo, ha elogiado al entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, quien en las últimas semanas se le ha vinculado como posible relevo de Luis Enrique, en caso de que el técnico azulgrana no renueve al término de la presente temporada.

"Será quizás el entrenador contra el que más veces me he enfrentado desde que soy técnico. Es uno de los entrenadores con más nivel del fútbol español", ha agregado. Precisamente, preguntado por su futuro, Luis Enrique prefiere pensar exclusivamente en el presente: "Si algo he aprendido en el mundo del fútbol es que el futuro no existe. Es mucho mejor centrarse en el presente y disfrutar el día a día".

Una de las decisiones que el técnico deberá tomar en las próximas horas es quién relevará al guardameta Jasper Cillesen, que padece una lesión muscular, en el encuentro de mañana ante el Athletic Club. "Todos mis jugadores están preparados para competir", ha recordado el técnico azulgrana, quien ha dejado claro que en los próximos meses aplicará rotaciones con vistas a un calendario exigente en caso de que se superen las próximas eliminatorias de la Copa del Rey.

"La posibilidad de jugar diecinueve partidos en dos meses sería una grandísima noticia y para ello necesitas un bloque, porque siempre hay lesiones y sanciones. Necesitamos un buen bloque, tener muchos recursos y saber utilizarlos", ha agregado.