Yosmar Fernández Villegas | CNP: 19899 - La Escuela Bolivariana Esticho perteneciente al NER 229, de la parroquia Monseñor Jáuregui, no cuenta con infraestructura por lo que siempre ha funcionado en espacios alquilados o casa de algún habitante que quiera colaborar con los niños del sector. En la actualidad cuenta con una matrícula de 32 niños desde preescolar a sexto grado.

Los niños de preescolar a tercero se ubican en un solo salón de clases con una maestra que debe impartir diferentes estrategias para llegar a cubrir las necesidades de los diferentes grados, otra se encarga en la misma forma de los niños de cuarto a sexto grado, no cuentan con baños individuales para hembras y varones, el baño que tienen está dividido con una cortina y no tiene puerta, tampoco tienen cancha deportiva y menos, implementos para la práctica de estas disciplinas necesarias en la formación del ser humano.

Hace aproximadamente cuatro años que no reciben canaimas y las que tenían se las robaron porque no cuentan con seguridad, pues el espacio lo facilitó un voluntario de Esticho, que presta su casa a cambio de un alquiler que pagan los representantes, que también se encargan de hacerle mejoras a este lugar para beneficio de sus hijos.

Yusmar Mora, representante de una estudiante de la escuela ya por 6 años y ex alumna al igual que su mamá de 86 años, explicó que por esta razón siente amor por su sitio de formación y espera ver solucionados los problemas que les aquejan; Mora explicó que cuando no se ve concretado el pago del alquiler por demoras en el depósito o cualquier situación, el dueño cierra su casa “está en todo su derecho porque esa es su vivienda, así como también se puede molestar cuando los niños pasan por los sitios más privados, pero ellos no tienen ni lavamanos, por lo que deben lavarse en el lavadero o en la cocina de la casa del señor”.

Solicitud de ayuda al gobierno de Trujillo

Acotó Yusmar Mora que la escuela lleva muchos años de casa en casa, de una comunidad a otra, y que siempre la matrícula se mantiene constante entre 30 y 35 niños, “la escuela da una excelente educación y contamos con buenos docentes, pero no hay dónde ubicarlos porque no hay infraestructura, desde hace dos años se agravó la situación, por eso hemos pedido ayuda, nos hemos dirigido a Trujillo, la última vez en una visita que hizo el gobernador a la parroquia Monseñor Jáuregui, se le informó que se cuenta con personas dispuestas a donar un terreno para la construcción de la escuela, pero que no hay proyecto porque se nos ha dicho que para levantarlo, debe haber un fondo, en el momento el gobernador con su ingeniero quedó comprometido, pero aún no nos han informado nada y por lo tanto hacemos de nuevo el llamado al gobierno del estado Trujillo”.

Reiteró Mora que hay personas dispuestas a donar el terreno, pero falta en cuanto a lo económico y la voluntad política para llevar a cabo este proyecto que beneficiaría a la comunidad de la parroquia Monseñor Jáuregui y a sus niños; “es muy conmovedor ver que cuando se le dice a los niños que dibujen cómo quieren que sea su escuela, ellos dibujan una cancha porque no tienen y juegan en el patio. Las instalaciones las han ido arreglando entre los representantes, pero antes no había ni baño, sino que usaban el monte en los alrededores de la escuela”, acotó Yusmar Mora para Diario El Tiempo.

Es de hacer notar que la escuela ha dado formación a generaciones desde hace muchos años, pues hay ex alumnos que tienen 86 años en la actualidad, lo que significa que el tiempo ha sido suficiente para que los diferentes gobiernos que han pasado por el estado tomen en cuenta la situación, que se ve agudizada cada vez más porque la matrícula aumenta conforme pasa el tiempo y las necesidades también.

Es necesario que se pongan manos a la obra y se extingan las excusas que no han permitido que se levante el NER 229 Escuela Bolivariana Esticho, ya que es una necesidad imprescindible y un derecho que tienen los niños de esta comunidad andina.