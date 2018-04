Soló el voto libre sacará a Maduro

Queremos aclarar que el Frente Amplio no promueve la abstención electoral, lo cual es una acción individual, lo que proponemos es la no participación colectiva, cuyo efecto inmediato será deslegitimar al régimen de Maduro, al convertir la elección de mayo, en una elección de Maduro contra Maduro con calles y centros electorales vacíos. A partir de allí, Maduro no será reconocido por ninguna instancia internacional ni por ningún gobierno democrático del mundo, perdiendo con ello su inmunidad, por lo que estará sujeto a acciones penales por parte de la justicia internacional y nacional, explicó Yoni Toro.