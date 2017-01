Dimas Albornoz | CNP: 2.548 - Un grupo de entrenadores y dirigentes del fútbol regional que apoya al doctor Richard Páez en su propuesta de transformación de este deporte a nivel nacional y regional se pronunció este viernes en relación al proceso de elecciones que adelanta la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) al que consideran ilegal y carente de validez.

El economista Nicolás Suárez, el doctor Jorge Trejo, licenciado Mauricio Torres acompañados de un calificado grupo de entrenadores pertenecientes a las Escuelas de Fútbol que funcionan en la región denunciaron que estas iniciativas promovidas por quienes dirigen en la actualidad la FVF están totalmente viciadas y carecen de validez, desde la designación electoral hasta la selección a dedo de los participantes.

Recurso ante el TSJ

Aseguraron los voceros de Somos Vinotinto que todas estas actuaciones carecen de legalidad por cuanto el 11 de enero los abogados de Somos Vinotinto Mariana Trejo, Carlos Alí Labarca y Luis Marquina, (ex jugador profesional), introdujeron un Recurso de Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia impugnando la designación de la Comisión Electoral y hasta tanto no haya un pronunciamiento del máximo tribunal, no se puede activar ningún proceso de elecciones.

Los hechos

Según denuncian los voceros en el proceso electoral realizado este jueves en la sede de la Asociación Trujillana de Fútbol no dejaron votar por Clubes que cumplían con todos los requisitos alegando que “no estaban en la línea de la FVF, del IDD y del Ministerio del Deporte”.

Sostienen que la ilegalidad que denuncian se debe a que en materia de elecciones “La Ley debe manejar el Consejo Estadal del Deporte”.

Aseguraron que para el proceso de este jueves “trajeron entrenadores de otros estados, que no trabajan aquí y que por lo tanto no estaban habilitados para participar”.

“La FVF anda por todo el país haciendo elecciones con un reglamento que no ha sido aprobado por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Deporte con el fin de garantizar la continuidad de las actuales autoridades que pretenden eternizarse en la dirección del fútbol venezolano”, dijeron.

Trujillanos FC es Somos Vinotinto

Mauricio Torres, coordinador de las categorías menores del Trujillanos FC, dijo que por instrucciones del presidente General Berardinelli, como institución ha decidido sumarse a quienes apoyan al doctor Richard Páez en su propósito de cambiar los estamentos del órgano rector del balompié venezolano. “La idea es ampliar el universo electoral para que todos puedan participar”.

Por otra parte anunciaron que los tres clubes profesionales que funcionan en la región: Trujillanos FC, Trujillanos FS y Café Flor de Patria FC han acordado sumarse al movimiento de cambio en la dirigencia del Fútbol. A esta iniciativa se ha sumado la mayoría de las Escuelas de Fútbol que hace vida activa en el estado Trujillo.

Finalmente los representantes de Somos Vinotinto hicieron un llamado a todos los clubes para que legalicen su situación y para tal fin ofrecieron su experiencia para ayudarles en el proceso de organización y recopilación de los recaudos de Ley.