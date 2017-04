Sotfbol Valle Momboy a millón

Gabriel Montenegro - El calendario oficial de juegos a realizarse este domingo en el estadio Ángel Salas de Mendoza, correspondiente al torneo, categorías "B" y "C", tiene como atractivo principal el segundo choque de la final “C” entre los equipos La Lagunita y Rancheros.

Se juega la copa Materiales e inversiones “Yovani Terán”, en el marco del XLII Aniversario de la Liga "Valle del Momboy", en homenaje a Hermes Ortega y Javier Vera con los juegos de Play-off y final. Se invita a la fanaticada a no perderse estos candentes encuentros.

Jornada - Domingo 23 de Abril

11:00 am Dptvo La Guaira vs Novatos de la Pueblita (c) Amistoso

1:00 pm Dptvo El Llano vs Astros de caja de agua (C) por el 3er lugar

3:00 pm La Lagunita vs Rancheros (C) Segundo de la gran final