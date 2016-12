Agencia - The Strongest, que dirige el venezolano César Farías, se coronó el sábado campeón del torneo Apertura-2016 del fútbol boliviano al vencer 2-1 a su clásico rival Bolívar, en partido disputado a estadio lleno en el Hernando Siles de La Paz.

Los atigrados sumaron su décima primera estrella en su palmarés, desde la creación del fútbol profesional en el país, precisa AFP.

El flamante campeón se adjudicó también la primera plaza de Bolivia para la versión 2018 de la Copa Libertadores de América, un regalo navideño que la parcialidad gualdinegra sigue celebrando en las principales calles de la urbe paceña.

Bolívar y The Strongest llegaron a esta instancia de definición tras empatar con 49 puntos a la conclusión del torneo Apertura-2016. En gran parte de la segunda rueda, Bolívar no soltó la punta del torneo y en algún momento llegó incluso a tener una ventaja de hasta siete puntos sobre los atigrados, pero The Strongest no se dio por vencido y con su tradicional empuje forzó un desempate final con un desenlace que muy pocos esperaban.