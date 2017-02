Hebert Morillo Carrizo - La Liga de Fútbol Súper-veteranos del estado Trujillo disputará la tercera fecha del campeonato en reñidos encuentros que se llevarán a cabo el sábado en el campo deportivo de Ven-Vidrio, el Club Italven y la cancha de Chimpire.

La información la suministró Oswaldo Terán en representación de la referida Liga, quien explicó que se verán las caras Las Palmas vs Cantv, posteriormente Andinos vs Calle Valera y Electron vs Iutet.

Simultáneamente se verá acción en la cancha del Italven, donde chocarán Bella Vista vs Cabaña, Policía vs GNB e Italven vs Plata I, mientras que en la cancha de Chimpire se enfrentarán La Paz vs Flor de Patria y Nacional vs Turagual.

Terán hace una cordial invitación a todos los seguidores del balompié para que acuda a estos emocionantes partidos a ver una buena muestra de este deporte y a su vez apoyar a su divisa favorita.

Calendario

Hora Equipos Cancha

01:00 p.m. Las Palmas Vs Cantv Ven-Vidrio

02:30 p.m. Andinos Vs Calle Valera Ven-Vidrio

04:00 p.m. Electron vs Iutet Ven-Vidrio

01:00 p.m. Bella Vista vs Cabaña Italven

02:30 p.m. Policia vs GNB Italven

04:00 p.m. Electron vs Iutet Italven

02:00 p.m. La Paz vs Flor de Patria Chimpire

03:30 p.m. Nacional vs Turagual Chimpire

