Supuestos malos tratos por chofer de Bus Trujillo

Lisnelva Rondón/ ECS - El señor Juan Francisco Téllez, de 77 años de edad residenciado en el sector El Pensil, parroquia Sabana Libre, denuncio presuntos malos tratos por parte del chofer de la ruta Betijoque/Valera. Téllez relato: “aborde la unidad de transporte y cuando le dije al chofer que me dejara en la segunda parada de El Pensil, me dijo que no, que solo había una sola y que tenía que quedarme ahí, me dejó botado a 5 kilómetros de mi respectiva parada”.

Téllez,, aseguró que la ruta Betijoque/ Valera tiene sus dos respectivas paradas en el sector El Pensil, pero la arrogancia de ciertos choferes, como el del bus correspondiente al número 016 de dicha ruta, causa descontento entre sus usuarios y especialmente a los de tercera edad. También dijo que no solo fue él, el afectado sino también otras personas que lo acompañaban.

Juan Francisco Téllez, tiene una dolencia en la pierna que lo obliga a depender de un bastón, por lo que hace este tipo de denuncia por las supuestas irregularidades que se están presentando en el servicio de transporte de algunas rutas de Bus Trujillo, en las que personas como él estén viviendo estas humillaciones. Enfatizó que los maltratos de parte de los choferes deben hacerse públicos para que así tomen cartas en el asunto.