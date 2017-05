Suspenden ciclismo de Apertura 2017

Gabriel Montenegro - Por motivo de los últimos incidentes y protestas políticas a novel nacional el Clásico Apertura del Ciclismo 2017, que se realizaría en esta fecha en nuestra entidad federal, fue suspendido nuevamente. El anuncio fue hecho por las autoridades de la FVC y la Asociación Trujillana de Ciclismo, quienes aducen que el desorden social no permite a muchos de los pedalistas viajar tranquilos a esta prueba que abre el Calendario Nacional de Ciclismo en este año, ya que no hay garantía de seguridad.

Los directivos regionales Humberto González, Tomás Semprún y Nelson Cabrera, indicaron que la realización de este evento será dado a conocer por los medios de comunicación en el momento oportuno.