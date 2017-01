Marianela Mavares - El dirigente vecinal, Mílver Perdomo acudió a este rotativo para denunciar la mala calidad de los celulares que vende el gobierno en las oficinas de comunicaciones como en algunos centros comerciales de Valera.

“A pesar de que me encuentro quebrantado de salud, me he veo en la necesidad de acudir a este rotativo para denunciar la mala calidad de los teléfonos que se obtienen en jornadas sacrificantes en los agentes autorizados como en la oficina de telecomunicaciones de un conocido centro comercial de la ciudad de Valera, donde compré un equipo, que no se encuentra como el resto de las cosas en este país”.

Indicó Perdomo que le llama la atención que en la factura que le dieron por el equipo, señala un costo de 14.934 Bs.F, pero en caja tuvo que cancelar la suma de 20 mil bolívares por un solo celular, mientras que la promoción es de 29 mil Bs.F para 2 equipos.

Informó el denunciante que a los 13 días se apagó y no ha funcionado más, por lo que acudió a la oficina donde lo adquirió y de allí lo enviaron al Centro Comercial Plaza, donde le dijeron que no podían procesar su reclamo de reparación, revisión o sustitución porque presentaba unas pequeñitas rayitas en las puntas de la carcaza ocasionada con el roce del pantalón o por el forro de la correa, lo que demuestra la mala calidad de la pintura del equipo.

Indicó el molesto declarante que en forma arrogante, déspota y sin ninguna importancia de lo que invirtió en estos “peroles”, que prácticamente son desechables y funcionan por pocos días y así lo constataron seis personas más, la operadora le dijo que tenían demasiados reclamos porque dicho equipo vino con muchas fallas técnicas.

Estafa

“No es justo ni posible que Movilnet-gobierno estén prácticamente estafando al pueblo con unos teléfonos de muy mala calidad y sin reconocer las fallas de fábrica. Por lo que alertamos a la colectividad a fin de que no adquieran este fulano “Vergatario 4” para que eviten perder su dinero y así evitar acudir a poner la denuncia ante el Sundee o Defensoría del Pueblo y les digan que el asunto no es de su competencia y le den la razón a los vendedores de los celulares, porque son caimanes del mismo pozo”.

Culminó Perdomo afirmando que prácticamente perdió sus 20 mil Bs por la compra de este artefacto que no duró ni 14 días en uso, por la necesidad de comprar un teléfono que no se encuentra en ninguna tienda y los pocos que se encuentran se adquieren a altísimos costos.