Lisnelva Rondón/ ECS - Este miércoles se llevó a cabo de nuevo una concentración convocada por los trabajadores del sector salud, debido a las vicisitudes económicas y sociales que viven día a día. Aseguran que los representantes de Fundasalud ignoran la penuria en la que se encuentra el Hospital Universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo”, el Seguro Social y los ambulatorios.

Geovanny Vielma, secretario general del Sindicato Único de la Salud del estado Trujillo, estuvo presente en la protesta, y expuso que esta concentración es en respuesta a los atropellos hacia los trabajadores, ya que la quincena de un trabajador de la salud ronda entre los 100 mil bolívares y a esta, le restan la cuota del seguro social, dejando al personal con 40 mil o 60 mil bolívares.

Vielma, enfatizó que los jefes están en contra del personal “hacen actas porque no llegan los trabajadores, sin tener consideración de que la mayoría del personal es foráneo”, además comentó que los pocos trabajadores que quedan en el hospital están laborando con las uñas, cubriendo los espacios que han dejado sus compañeros.

Por otra parte, personal del área de nutrición denunciaron “tenemos un mes que no le damos comida a los pacientes, tampoco permiten que los familiares colaboren para solventar un poco la situación”, así también comentaron que la administración del hospital Universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo”, tiene 9 meses que no le cancela al proveedor de alimentos, es por ello que no hay que darle a los sufridos pacientes recluidos.

Jhon Salas, quien forma parte del personal de cocina dijo “tuve que comprarles 10 kilos de cambur con mi sueldo, porque llegaban niños pidiendo algo de comer”. La situación económica del país empeora cada día más y el sector salud no se escapa de esa realidad, la única salida para esta crisis es que el gobierno aceptara la ayuda humanitaria, sin embargo, esto parece estar lejos de ser resuelto.

El gremio de enfermeras también estuvo presente en la protesta, para exigir un sueldo digno para seguir con sus respectivas labores. Isneida Rangel, enfermera del Hupec, dijo “el sueldo no nos alcanza ni para medio cartón de huevos, no hay insumos para atender a los pacientes, ni siquiera un yelco pueden comprar los familiares, además no hay motivación hacia el personal es por ello que muchos de los que trabajan aquí se van al exterior”.

Enrique Santiago, miembro del sindicato del sector salud, pide en nombre de sus compañeros, la renuncia de la coronela Marisol Materán y toda su directiva de Fundasalud. “La coronela tiene pasando hambre a los pacientes y prohíbe que familiares lleven comida”, comentó Santiago.

El sindicalista Geovanny Vielma, manifestó que los trabajadores del sector están cobrando el sueldo del 2016, porque aún no les han aprobado el aumento reciente. Vielma dijo que seguirán en las calles hasta que Fundasalud les solvente el problema, tanto de los salarios, insumos y tomen en cuenta la cantidad de muertos que hay todos los días en el Hupec. Desde luego convocaron para este viernes 2 de marzo una protesta con la presencia de todo el personal, desde médicos, enfermeros, cocineros, limpieza, personal administrativo y camareros (as); asimismo esperan que los familiares de los neonatos ya fallecidos estén presentes, la concentración se llevara a cabo en la plaza del Hospital Universitario Pedro Emilio Carillo, a las 9 de la mañana.