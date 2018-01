Tenerife renueva a Dani Hernández

Dani Hernández es uno de los pilares para el CD Tenerife que, estando claro de esto, ha decidido que quiere seguir contando por mucho más tiempo con el guardameta criollo. El conjunto isleño renovó el contrato del caraqueño, por lo que permanecerá vinculado con el club hasta el 30 de junio de 2020, así lo confirmó en su página web oficial mediante un comunicado.

El portero ha defendido la valla tinerfeña en 118 partidos, siendo el séptimo guardameta en la historia del Tenerife con más partidos jugados. Desde su llegada en el mercado de invernal de la campaña 2014-2015, procedente del Real Valladolid, ha sido uno de los jugadores claves del equipo durante estas cuatro campañas.

“Quería seguir en el equipo en el que me he criado, del que soy aficionado y con el que he crecido futbolísticamente. Estoy muy feliz por poder estar aquí dos años más, intentando poner mi granito de arena y que así el equipo cumpla sus objetivos”, comentó el criollo en la rueda de prensa por motivo de su renovación.