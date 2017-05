Tensa calma vivieron los timotenses este jueves

Emiro Ramírez | CNP 12941 - Una tensa calma se vivió este jueves en la población de Timotes, localidad del estado Mérida que cumplió cuatro días de paro, por la falta de medicamentos, comida y seguridad, así como en protesta por el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente que viene anunciando el presidente de la Republica Nicolás Maduro.

Es importante destacar que la mayoría de los comerciantes de Timotes cerraron sus negocios el día lunes, por lo que los habitantes comenzaron a sentir una gran escasez de comida y esto era preocupante, por esta razón en asamblea los manifestantes acordaron conjuntamente con los comerciantes abrir los comercios desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, este acuerdo causó un gran revuelo en la comunidad, en vista de las largas colas y la cantidad de compras que hubo, lo que generó que en muy pocas horas los anaqueles fuesen quedando vacíos, ya que eran muy poco los alimentos existentes en los comercios, sin embargo la mayoría pudo comprar algo.

Manifiesto del personal de la Alcaldía

Por otro lado los trabajadores de la Alcaldía y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el programa Buenos Días que conduce quien escribe esta página, repudiaron rotundamente el paro que se lleva a cabo desde el día lunes en esta comunidad agrícola del estado Mérida, ya que de acurdo a los señalamientos hechos se viola el derecho a libre tránsito, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, por lo que exhortan a los manifestantes a que depongan esa actitud y se inicien mesas de diálogo, para así trabajar en conjunto por el municipio, así mismo destacan que en la constitución existe el derecho a la protesta, pero de manera pacífica, es bueno señalar que durante el programa, el alcalde Concepción Rivera, se comunicó vía telefónica con la audiencia y por supuesto con los seguidores de la Revolución, haciendo el llamado a comerciantes, despachadores, consejos comunales, amas de casa, independientemente del color político y por supuesto a los seguidores de la revolución, para que trasladaran hasta los sitios donde están las trancas a retirar las barricadas por las buenas o por las malas, este llamado puso aún más tensa a la comunidad ya que sería un enfrentamiento entre el pueblo lo que pudiera generar consecuencias muy lamentables. En cuanto al llamado del Alcalde algunas personas y seguidores de la revolución se hicieron presentes en la plaza Bolívar a la hora acordada, con la diferencia de que quien no asistió fue precisamente quien convocó la reunión, los asistentes no se fueron hasta las barricadas, sino hasta el Comando de la Guardia Nacional, para exigirles que salieran a retirar las barricadas, cosa que no ocurrió, sin embargo una comisión de despachadores, agricultores y comerciantes que no están de acuerdo con el paro se trasladaron hasta el sector Kennedy para mediar con los manifestantes, quienes acordaron una asamblea para hoy a las dos de la tarde, con la presencia de algunas autoridades del municipio, pero muy espacialmente la presencia del alcalde Concepción Rivera.