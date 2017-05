Timotenses iniciaron sus actividades cotidianas

Emiro Ramírez | CNP: 12941 - Bendito sea el Señor que no permitió el enfrentamiento entre hermanos en la población de Timotes, ya que esto, de acuerdo a señalamientos de la gente y de las mismas autoridades, hubiese sido una verdadera catástrofe.

Tal como lo reseñamos en la edición de ayer, gracias a los diálogos entre las partes se logró restablecer la tranquilidad y la paz en la capital del municipio Miranda del estado Mérida.

Es bueno resaltar que aquí no se trata de quién ganó o quién perdió, sólo se trata de que cada uno de los timotenses se sienta orgulloso de que en esta tierra bendecida por el Señor no ocurrió una desgracia, ya que de acuerdo a la expresión de la población, lo que sucedió en Timotes debe ser algo para reflexionar, para que no siga esa diatriba que en nada beneficia a la comunidad, es bueno resaltar que Timotes y las otras parroquias del municipio Miranda se han caracterizado por ser agrícolas ya que es este su mayor ingreso económico, por lo que deben recibir el apoyo gubernamental, pero así mismo es fundamental que el gobierno local trate de alguna manera de solventar los graves problemas que aquejan a las comunidades del Municipio. Ojo, no queremos señalar a nadie por la situación que se presentó, para unos buenas y para otros malas, lo que se pide es que dicha situación debe ser para reflexionar ya que la situación no está nada fácil.

Quiero aprovechar esta oportunidad no como periodista, sino como hijo de esta tierra, para felicitar a la concejala Carmen Colmenares, al Comandante Castro Pereira, al Padre Amílcar Lobo por esa extraordinaria mediación, la cual permitió que los timotenses solucionaran el conflicto con inteligencia.

emiroramirez@hotmail.com