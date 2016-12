Emiro Ramírez | CNP:12941 - Muchos Timoteros pasan parte de su día haciendo colas en bancos y comercios ya que la situación de crisis existente en el país cada vez se acentúa mucho más.

Vale señalar que después del problema con los billetes de cien y luego del reculado del presidente, la crisis es peor, ya que algunos comerciantes se niegan a recibir el famoso marrón, esto ha producido la escasez de efectivo por lo que diariamente se ven largas colas en cajeros y agenesias bancarias, las cuales duran hasta horas de la noche, “tengo más de seis horas y no he podido sacar dinero, ya que quienes vienen aprovechan para sacar lo más que puedan y esto hace que la cola no avance, no vale la pena arrech…….porque uno se enferma y los demás siguen disfrutando yo creo que lo que debemos es tener paciencia y así un infarto, hay tratar de pasar esto con calma y cordura como dijo López contreras” señalo una dama quien pidió reserva para su identidad en la cola del cajero donde según ella ya tenía unas cuantas horas.

Cola para comprar comida

Otra de las calamidades y sufrimientos que vive la gente de Timotes, es con respecto a la compra de comida, la cual llega de forma tardía y muchas veces no llega, cabe destacar que cuando a un comercio llega la harina pan que es lo que más espera la gente, la cola que se forma es impresionante, esto en minutos, personas jóvenes, adultas y hasta de la tercera edad, comienzan a llegar de todas partes de la población y lo hacen inclusive antes de que llegue la cava de la empresa que trae los productos, lo triste del caso es que algunas veces la gente se queda con los crespos hechos ya que no llega nada, obviamente esto no es culpa de los comerciantes, sino de quienes comienzan a correr la voz de que llega comida x negocio y es allí cuando la gente comienza a aglomerarse al frente de tal o cual establecimiento.