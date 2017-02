Dimas Albornoz | CNP:21548 - El próximo domingo a las 11 am en el estadio Metropolitano de Mérida Trujillanos FC saldrá en la búsqueda de los tres puntos para recuperar las unidades que perdió en su debut en casa frente al Deportivo Anzoátegui.

En opinión del lateral del amarillo y marrón, Carlos Castro, el grupo no puede desentonar y sobre todo deben salir convencidos de hacer las cosas bien “todo va a pasar por la actitud con que saltemos a la cancha, no podemos salir a la cancha predispuestos a no lograr algo, por el contrario tenemos que demostrar lo que hacemos durante el trabajo de la semana que se hace de la mejor manera, en Mérida debemos tener equilibrio para poder lograr conseguir los puntos”, dijo el jugador.

Para Castro, polivalente defensor de los guerreros de la montaña, un partido como el del pasado domingo no se debe repetir, más aún en un torneo que está comenzando. “El domingo tuvimos un partido complicado donde no nos salieron las cosas dentro del campo de juego, hicimos todo lo que teníamos que hacer pero no nos alcanzó, ahora nos toca pasar la página y meternos en el siguiente partido ante Estudiantes”, declaró Castro a www.trujillanos-fc.com.ve.

A pesar de la derrota, que ya quedó atrás, el defensor no se amilana ni baja los brazos, la temporada apenas comienza y el objetivo es claro para todo el grupo “esto está comenzando, tenemos aún chance para muchas revanchas, para seguir buscando el rumbo de nuestro primer objetivo que es asegurar el camino al octagonal”.

En referencia al siguiente rival Castro confiesa conocerlo bien por lo que las sorpresas no se deben presentar “ya sabemos un poco a lo que juegan, son un equipo efectivo, bastante rápido pero nosotros vamos a jugar con nuestra propuesta, siendo correctos a la hora de tener la pelota y ser muy verticales, este domingo no puede ser la excepción debemos salir a sumar porque necesitamos los tres puntos que perdimos en casa”.

“La semana se ha presentado perfecta, el trabajo y la preparación del partido va de lo mejor, por ello esperamos que todo salga bien en Mérida”, finalizó Carlos Castro.