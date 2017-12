Toneladas de basura son recolectadas diariamente por la Alcaldía de Valera

Prensa Alcaldía de Valera – La dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de Valera, siguiendo instrucciones precisas de Iroschima Vásquez, corregidora municipal, continúa desarrollando de manera permanente el Plan Especial de recolección de desechos sólidos en los diferentes sectores que conforman el municipio, trabajado así a pulso y voluntad recordando que la gestión saliente de José Karkom, dejó completamente desbalijadas las maquinarias para cumplir con tal fin.

Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades, la nueva gestión revolucionaria trabaja con ahínco y sin herramientas, para cambiar el rostro de la urbe valerana hoy cubierta por la basura.

“Nos dejaron sin nada sólo, con un vertedero a cielo abierto”

Vásquez aseguró que diariamente recogen decenas de toneladas de basura. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por regalar otra realidad en esta navidad, sin embargo es necesario hacer del conocimiento público, que contamos solamente con un pequeño contingente, un recurso humano que le ha puesto corazón, pero que lamentablemente no ha sido suficiente para cambiar el vertedero a cielo abierto que dejó Karkom. Aquí no hay rutas y, repito, no hay camiones para la recolección, gestionamos con camiones alquilados, con alcaldía hermanas, en fin, estamos batallando para poder limpiar cada parroquia, aunque haya quienes pretendan invisibilizar lo que hemos hecho en pocos días, seguiremos en la calle solucionándole al pueblo”.

Recuperaremos la conciencia ciudadana

La burgomaestre añadió que, “es importante destacar que la anarquía en la que se convirtió Valera en estos cuatro años, permitió que los vecinos acumularan los desechos en cada cuadra, ahora es urgente una campaña que nos involucre a todos para una vez recuperadas las rutas y los compactadores, también se recupere la conciencia ciudadana.

Somos trabajadores del pueblo agregó, no tenemos horario, el lunes 25 estuvimos en pleno centro para ofrecer espacios limpios a la ciudadanía, próximamente, continuó, estaremos en mesas de trabajo para discutir con los trabajadores informales no solo la reorganización de la ciudad, también el apoyo que de ellos debe recibir la municipalidad para mantenerse limpia y ordenada.