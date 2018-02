Trabajadores del sector Salud: “No más muertes, más insumos”

Lisnelva Rondón / ECS - “No más muertes, mas insumos”. “Pueblo escucha esta también es tu lucha” fueron algunos de las consignas y pancartas que acompañaron a los trabajadores del área de salud en la movilización que tuvo su punto de salida frente a la Sociedad Anticancerosa del estado Trujillo. Posteriormente se dirigieron a la avenida Bolívar de la cuidad de Valera a la altura del CC Edivica.

El secretario general del Sindicato Único de la estado Trujillo Jhovany Vielma, quien encabezó la manifestación, hizo un llamado al gobierno nacional a cumplir con la normativa laboral, y se les cancele lo establecido en las cláusulas del contrato colectivo para los jubilados que salió en vigencia el pasado primero de enero.

No obstante el sindicalista expresó: “Los trabajadores de la salud se sienten humillados por el sueldo, muchos pacientes han muerto por falta de diálisis, neonatos también y nadie se pronuncia”.

Pretenden un paro nacional

Los representantes sindicales aclararon que esta protesta se está llevando a cabo en todos los estados del país, ya que pretenden un paro nacional. Joel Gil, enfermero del IVSS, quien se encontraba en la concentración comentó con gran impotencia: “Ver personas suplicando: no me dejes morir y nosotros sin poder hacer y todo porque no hay insumos”.

En la concentración se encontraban enfermeros (as) de distintos lugares del estado Trujillo, exigiendo un salario digno, para solventar al menos la alimentación y los pasajes para acudir al sitio de trabajo. De tal manera la Presidenta del Colegio de Enfermeros (as), Zulve Torrealba, estuvo presente y expresó: “Desde hace varios años el colapso en el área de salud se veía venir, además las enfermeras se están yendo del país porque no hay garantías que nos protejan”.

Además Torrealba manifestó que: “En la última semana se han muerto 10 pacientes por falta de quimioterapia, porque no hay insumos”, también enfatizó: “Señor gobernador no nos tenga miedo, siéntese a dialogar con nosotros”.

El salario se va solo en pasajes

El doctor Virgilio Vásquez, perteneciente al Gremio de Médicos del Hospital Central Pedro Emilio Carrillo, acotó que al menos el 75% del personal que labora en dicho centro de salud está residenciado en otras zonas del estado, lo que implica utilizar el transporte público y para ello gastan prácticamente el salario mínimo solo en pasajes.

Por otra parte el doctor Vásquez, se enfocó en que se debe recuperar la autoestima del trabajador, el estrés al que se somete diariamente puede explotar en cualquier momento. Manifestó también que la emigración de profesionales, ha hecho que muchos del gremio de salud abandonen sus cargos, a los cuales no se les hace relevo, y esto trae como consecuencia la explotación severa en el trabajo a los que quedan.

Años de servicio en vano

Cesar Mogollón, enfermero jubilado preguntó: “¿Cree que un jubilado va a subsistir con 249 mil bolívares, después de haber entregado su vida a un pueblo; nos están matando con miserias?”.

Cabe destacar la presencia de enfermeras provenientes de Monay, La Puerta, IVSS y Hupec, quienes señalaron que han tenido que ingeniárselas para ahorrar dinero. Marye Briceño, una de las enfermeras comentó al respecto: “Hacemos una guardia de 24 horas para poder tener 4 días libres y así solo pagar dos pasajes”.

La manifestación se hizo para llamar la atención, para ver si así se dan soluciones, ya que el resultado de la no acción en el área hospitalaria es el no a la vida, dijo el doctor Virgilio Vásquez, quien también se refirió a que la situación no es local sino nacional.

Seguirán en protesta

El próximo jueves el sector salud, seguirá con la protesta, por lo que los líderes sindicales del sector salud invitaron a todo el gremio a sumarse a esta lucha, no solo exigiendo sus derechos como profesionales, sino también como ciudadanos que están viviendo en carne propia la situación país. La concentración se dará a cabo en la plaza Las Banderas a partir de las 10 am, los trabajadores aseguran que seguirán en la lucha hasta hacer cumplir con lo exigido.

El sector salud se ha declarado pronto en colapso total, teniendo en cuenta que la situación no solo afecta a los trabajadores del sector, sino también la de todos los enfermos y más aún a los pacientes con enfermedades crónicas, los más vulnerables en esta situación.