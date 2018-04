Trancón de nuevo en la carretera Panamericana

Jorge "Pitoco” Montilla - A las 6:20 minutos de la mañana, del día de ayer, cuando el rey del universo con sus rayos clareaba y anunciaba el amanecer, un numeroso grupo de moradores de la comunidad de Granados, parroquia del mismo nombre, del municipio Bolívar, estado Trujillo, decidieron trancar la carretera Panamericana a la altura del puente “Granaditos”, desesperados por la falta de comida y agua potable por tubería en sus humildes hogares.

El conocido luchador social de la referida jurisdicción Jaime Moreno- informó- que no reciben la caja del CLAP hace 3 meses y de paso la bomba que utilizan para el rebombeo desde el acueducto triestadal se averió y no ha sido posible que el alcalde José Gregorio ”Goyo” Díaz la mande a reparar. Ahora sí estamos bueno dijo: “no tenemos comida y la que se encuentra, los precios están por las nubes, las tan cacareadas cajas del CLAP no llegan hace 3 meses, es inexplicable que tengamos 2 meses sin agua por tubería y no hay solución, la pregunta que nos hacemos ¿Dónde estará metido el alcalde “Goyo” Díaz que no se asoma por estos lares? espetó Moreno, un tanto molesto.

En el recorrido que hicimos notamos una kilométrica cola de vehículos en ambos sentido de la troncal 001, conocida como la carretera Panamericana, algunos conductores se mostraban alterados porque no podían llegar a su destino hoy lunes(ayer), primer día laboral de la semana.

A eso de las 3:00 de la tarde se presentaron dos comisiones de la policía del estado y Guardia Nacional Bolivariana(GNB), para conversar con los manifestantes, después de deliberar por 20 minutos aproximadamente sobre la problemática que los obligaba al trancón de la Panamericana, acordaron abrir paso y dirigirse en comisiones hasta la alcaldía del municipio a plantear la situación que padecen, acordaron darle plazo hasta el día miércoles(mañana) para que les resuelvan los problemas, de lo contrario volverán a tomar la Panamericana, concluyó Jaime Moreno.