Transporte público en Trujillo está condenado a la extinción

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Tomar una buseta a cualquier hora del día se ha convertido en una “tortura” para los miles de ciudadanos de la región trujillana, quienes salen a sus trabajos, estudios o a realizar alguna diligencia personal, debido a que están paralizadas el 90 por ciento de las unidades y el restante 10 por ciento de las que funcionan, no dan abasto para trasladar a los usuarios que abarrotan las paradas sobre todo en las horas picos. Situación que es evadida por el gobierno nacional, quien no da respuestas certeras a los trabajadores públicos del volante.

Al respecto se conversó con Douglas Vielma, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte del estado Trujillo, quien precisó que “nosotros nos declaramos en emergencia y por ello, estamos convocando a una asamblea general que se realizará entre los días jueves y viernes con la participación de todos los delegados sindicales y directivos de las líneas a fin de fijar una posición de forma definitiva sobre la realidad que está viviendo el sector transporte que es insoportable tanto para los choferes como los usuarios”.

Colas interminables

Dijo Vielma que lamentan las largas colas que colapsan en las paradas y Terminales, porque los usuarios no hayan la forma de trasladarse a sus destinos “debido a que nosotros los transportistas no tenemos la capacidad de garantizarles el servicio y como lo hemos dicho en los últimos meses que el transporte público está condenado a la liquidación. Más del 80 por ciento de las unidades está paralizada por falta de los insumos que son necesarios para poderlas tener operativas, porque no ha vuelto a llegar cauchos a la Proveeduría y los lubricantes que llegan son insuficientes para cubrir las necesidades del sector transporte. Tal es grado de gravedad del transporte que Bus Trujillo, empresa subsidiada por el gobierno subió el pasaje en un 150 por ciento, si así lo hizo esa empresa que podemos hacer los trabajadores del transporte público, citó el declarante.

Precios exorbitantes

Denunció Vielma que los precios de los repuestos son demasiados elevados que imposibilita su adquisición por parte de los transportistas. “Esta situación no solo la sufre el parque automotor público sino también los particulares, quienes nos vemos en la necesidad de parar los vehículos debido a esa falta de repuestos y elevados precios, por ello, las paradas están colapsadas y no porque haya ningún paro técnico sino paros obligatorios por las razones ya expuestas. Sólo habrá servicio para un mes”.