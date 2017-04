Transportistas resteados con aumento del pasaje

A las 8 a.m., del próximo lunes, la comisión de transporte de la Cámara Municipal de Valera, dirimirá la solicitud local de aumento del pasaje urbano, de Bs. 100 a Bs. 150. El presidente del poder legislativo, Jesús Gutiérrez, reconoció la mora oficial, pues según normas establecidas las tarifas deben ser ajustadas el primer trimestre de cada año. No obstante, consideró que elevar el servicio de traslado a Bs. 150 no ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte. “Estamos prestos a dialogar, a velar por el cumplimiento de la Ley de Transporte, la cual estipula el ajuste los primeros meses del año, pero no permitiros abusos contra las comunidades, porque aún no hay Gaceta”, refirió.