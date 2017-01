RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO |CNP: 21613 - La falta de una política pública de atención especializada ha provocado que en Trujillo la proliferación de enfermedades mentales se haya convertido en un problema agudo para quienes tienen que lidiar con los enfermos. En nuestra entidad sólo existe un centro público y otro semiprivado sin las condiciones mínimas para la recuperación de los pacientes con estas patologías.

En medio de la precariedad, incrementada en los últimos cinco años, de acuerdo a personal especializado, los médicos y enfermeras de los hospitales psiquiátricos “Antonio Próspero Reverend” en Trujillo y “Dr. Jesús Matheus” de Betijoque realizan una enorme labor para la recuperación de los enfermos. No hay medicinas, el escaso personal no se da abasto para atender la enorme demanda y las instalaciones tampoco son las más adecuadas.

¿Y las medicinas?

Palpitar Trujillano en esta edición se concentra en el peligro clínico, la escasez casi del 100% de medicamentos para tratar cuadros clínicos de esquizofrenia, epilepsia, convulsiones, según la vicepresidenta del Colegio de Farmacia del estado Trujillo, Lcda. María Angélica Terán, las farmacias independientes registran el 100% de escasez de medicamentos para controlar estas patologías, mientras que las cadenas de farmacias afirman tener entre el 60% y 80% de ausencia en sus inventarios.

Los antidepresivos se prescriben para tratar la depresión y el trastorno de ansiedad. En gran medida el tipo más común de los antidepresivos prescritos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos medicamentos son muy utilizados para tratar la depresión clínica. Esta clase incluye medicamentos como el Prozac (fluoxetina), Zoloft (sertralina) y Paxil (paroxetina), de los cuales el estado venezolano desde el 2015 dejó de importar por su alto precio.

Los estabilizadores del ánimo como Lamictal (lamotrigina, el genérico) puede ser recetado para tratar la depresión cuando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son efectivos, se prescriben para tratar el trastorno bipolar. Los antipsicóticos también se pueden utilizar para tratar el trastorno bipolar, así como también la esquizofrenia. Clorpromazine es el más utilizado pero en ninguna farmacia del estado Trujillo y estados cercanos se consigue. Para tratar el trastorno de pánico otros medicamentos como las benzodiazepinas (Xanax, Ativan) pueden ser prescritos. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser más eficaz que los medicamentos para tratar la ansiedad y el trastorno de pánico a largo plazo.

Vivir en un infierno

Para una familia que tienen en su casa a un integrante con trastorno depresivo, además de un cuadro obsesivo compulsivo es prácticamente vivir en un infierno, como lo relató Milanyela Fernández de Guevara, joven madre con dos hijos, quien tiene a su tío de 69 años amarrado a la cama porque en cuestión de segundos puede perder el control de su cuerpo y someterse a profundas heridas y a la vez a quienes lo rodean, porque se vuelve violento.

Explicó que ha tenido que lidiar con él desde hace 3 años. Lo ha llevado a centros especializados pero no hay medicamentos para su cuadro clínico, “esto es el infierno, porque me duele ver a mi tío en estas condiciones, mis hijos deben estar lejos de él porque les puede hacer daño, de noche nadie duerme, no encuentro los medicamentos para su control y así no se puede curar”, subrayó.

Las que más atacan a los trujillanos

Las enfermedades mentales que más afectan a los trujillanos según indica el Dr. Gerónimo Betancourt son los trastornos por adicciones, trastornos psicóticos por esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Estos trastornos son causados por diferencias en la química cerebral de una persona.

Existen numerosas categorías de trastornos mentales, con mayor o menor gravedad tanto en la vivencia subjetiva del individuo como en su repercusión dentro del funcionamiento social, así se hace alusión a otra clasificación clásica: Trastornos Neuróticos y Trastornos Psicóticos.

Las neurosis: afecta en mayor grado la percepción del sujeto sobre sí mismo, también a su nivel de agrado, de plenitud y de integración del yo, así como a sus relaciones con el entorno social y familiar más cercano; sin embargo, no presentan los síntomas usuales de desconexión con la realidad y amplio alejamiento de la vida social, pueden desempeñarse laboral y académicamente, y según Freud y las escuelas psicoanalíticas este estado es la condición natural de la vida psíquica.

La psicosis: abarca la manifestación más claramente asociada con la enfermedad mental, sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y relacional, estos trastornos suelen tener un factor orgánico bastante pronunciado como los Trastornos Depresivos y Bipolares, aunque las esquizofrenias son claramente las de mayor repercusión personal, social y familiar dado su carácter crónico y degenerativo caracterizado por los elementos propios de todos los trastornos psicóticos a los cuales se añaden la desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo.

