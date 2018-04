Trujillano José Carrasquero campeón mundial de MMA

Gabriel Montenegro - Venezuela está de fiesta tras conocerse la noticia de que nuestro representante en las Artes Marciales Mixtas José Carrasquero, oriundo de Trujillo capital, se tituló campeón en MMA (Mixed Martial Arts), gesta lograda en la categoría profesional de 83 kilos, velada de combates efectuada en el Rivers Casino & Resort en la ciudad de New York .

DE TRUJILLO PARA EL MUNDO

El representante venezolano, quien disputó la final de la categoría de 83 kilogramos de peso, hilvanó una cadena de contundentes victorias, para posteriormente llegar a la final donde con golpes precisos, buen despliegue de fortaleza física y una técnica depurada no tuvo inconvenientes en despachar a su rival estadounidense. Para quienes no estén identificados con esta especialidad, les explicamos que se denomina artes marciales mixtas (conocidas frecuentemente por sus siglas en inglés, MMA, de Mixed Martial Arts) a la combinación de técnicas provenientes de varias artes marciales tradicionales y modernas con el fin de emplearla para la competición en el deporte de combate, o para la defensa personal no armada.

Es un deporte de combate que permite el uso de artes marciales mixtas, posiblemente el de mayor contacto que existe ya que permite tanto el uso de técnicas para pelear de pie, golpes (striking), puñetazos, patadas, rodillazos, codazos, etc. como técnicas para pelear en el suelo, agarres (grappling), derribes, lanzamientos, llaves (luxaciones articulares), estrangulaciones y demás provenientes de una gran variedad de otras disciplinas de combate y artes marciales como kárate, kickboxing, boxeo, muay thai, judo, lucha libre, lucha grecorromana, jiu jitsu, jiu jitsu brasileño, wushu, san da, sambo, taekwondo, entre otras.

El atleta regional ha llevado a la calladita muy en alto nuestra bandera nacional, luego de viajar junto a familiares en busca de mejores derroteros en Estados Unidos. Desde la redacción de Diario El Tiempo enviamos nuestra felicitación a este guerrero trujillano.