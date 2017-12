¡Trujillano Osuna enrachado!

Gabriel Montenegro | Fuente: Prensa Bravos - Uno de los puntos positivos para Bravos de Margarita, quien está eliminado de toda opción en esta temporada, ha sido la buena ofensiva que ha demostrado el grandeliga de Piratas de Pittsburgh, José Osuna.

El jardinero y tercera base criollo ha conquistado una seguidilla de 17 encuentros en las que al menos ha conectado un indiscutible. “Estoy bastante contento”, aseguró Osuna”.

“Gracias a Dios he tenido una temporada muy buena desde lo personal. No sabía lo de mi racha de imparables hasta el día de ayer que me lo comentaron.

Estoy aquí trabajando todos los días para buscar la manera de seguir ayudando al equipo”. Sin embargo la situación para Bravos ha sido distinta, los insulares se ubican en el séptimo lugar con record de 22-35.

El equipo sale a jugar todos los días con fuerza, pero las cosas no nos han salido bien. Cuando el pitcheo viene bien no bateamos, y cuando bateamos el pitcheo no viene bien”. Pero tenemos que seguir luchando hasta el final de temporada”.