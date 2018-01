Trujillanos desesperados ante falta de efectivo

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - La falta de dinero en efectivo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los trujillanos, quienes manifiestan rabia y desesperación ante la mirada indiferente del gobierno que no hace nada por resolver tal situación.

Asimismo, otra de las calamidades que deben soportar es la manera como algunos comerciantes mantienen un negocio redondo ante lo que ocurre y cobran hasta un 120% por dar un dinero que al final les pertenece. A ello se le suma la interrogante que surge desde la ciudadanía, ¿Quiénes tienen tal negociación?, ¿por qué los organismos correspondientes no hacen nada ante el cobro excesivo por el dinero en efectivo? ¿A quienes les conviene que tal crisis no se detenga? En este punto, nadie ofrece respuestas claras, que puedan calmar la desesperación e impotencia que siente la ciudadanía.

Horas en la cola

Por otra parte la mayoría de los usuarios coinciden en permanecer horas en largas colas, no existe ningún tipo de comprensión al respecto, y lo peor es que el pueblo a medida que transcurren los días se conforma ante lo que ocurre, señaló Gilberto Díaz.

Juan Monsalve precisó que desde hace tiempo no sabe lo que es retirar de manera normal desde un cajero, y si llega de manera normal por taquilla interna, solo le dan 10.000 bolívares, lo cual lo obliga a buscar la manera de obtener dinero que se necesita para resolver el día a día.

Igualmente Moraima López, subrayó: “Es un desastre, esto no se aguanta, no hay comida, no hay medicina, no hay transporte, y tampoco efectivo y todos como si nada”.

Sin cobro de pensión

Otras de las personas que verdaderamente sufren la escasez del efectivo, son los adultos mayores, quienes han manifestado la falta de respeto que existe con ellos al no darles el poco dinero que les corresponde cada mes, y deben aguantar hambre, trasnocho y hasta peligro, por verse en la necesidad de llegar a diario hasta las entidades bancarias para que solo les den 10.000 bolívares.

La señora Tanli Rendón contó que hasta la fecha no ha podido contar con su pensión, debe llegar todos los días por tan solo 10.000 bolívares, y cuando está de suerte logra llevarse 20.000, lamenta como todos viven tal situación, agregó que jamás había vivido algo parecido.

De igual modo manifestó el señor Onésimo González: “Cuesta mucho obtener el dinero, para poder hacerlo debo buscar prestado o vender cualquier artículo o alimento con efectivo, necesitamos que esta situación se resuelva urgentemente”.



