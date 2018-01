Trujillanos desesperados por obtener sus documentos

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Más de 15 días, denuncia ciudadanía que llevan a la espera para poder obtener la cédula de identidad y el pasaporte, señalan que la única respuesta que obtienen desde el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), es que no hay sistema, lo cual ha generado molestia para quienes se sienten indocumentados.

Igualmente se pudo conocer que representantes del referido organismo, la única respuesta que ofrecen a las personas es que no saben cuándo será restablecido el sistema.

Asimismo usuarios rechazan que, con el transcurso de los días, en lugar de ofrecer soluciones, la situación se agrava más, sin tener la certeza de que cambie el panorama.

Preocupación

Entre quienes se encontraban en el Saime manifestaron sentirse muy preocupados debido a la urgencia que tienen en contar con su respectiva documentación, lamentan que no puedan realizar algunas diligencias personales que ameritan presentar su cédula de identidad para dar proceso hasta para pagar cualquier producto.

Yorgelis Paredes dijo venir desde Mene Grande, estado Zulia, porque en dicha región se presenta la misma situación, además por la cercanía de la zona le es más rentable económicamente venir a tierras trujillanas a realizar el procedimiento, al tomar en cuenta la escasez de dinero en efectivo.

Por su parte José Manuel González indicó: “Soy de Las Virtudes, estado Mérida, también por lo cerca de Trujillo, se me hace más fácil venir hasta acá, pero no hablan claro, dicen que para el otro día y no consideran que no tenemos efectivo y el costo del pasaje está cada día más costoso”.

