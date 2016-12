GILCELY LINARES | CNP:15221 - “El tira y encoje” gubernamental causa notable malestar entre los venezolanos. La decisión, tomada por el presidente Nicolás Maduro, de “resucitar” al billete de Bs. 100 es catalogada por algunos trujillanos como una burla, falta de seriedad, notable improvisación e irresponsabilidad, mientras que para otros como la posibilidad de depositar, cambiar, gastar y/o invertir al “abollado marrón” en lo que queda del 2016.

Las decisiones económicas son la comidilla en cualquier lugar, no hay quien no hable del tema, incluso muchos aseguran que se han enfermado de tantas preocupaciones o en el marco de la característica jocosidad nacional afirman que “los de 100 subieron al cielo y al tercer día resucitaron entre los muertos”.

Para Onésimo González, “el Ejecutivo Nacional insiste el aplicar políticas erradas, inconsultas, equivocadas, que lamentablemente conducen al país hacia la ruina, la hambruna y la desesperanza. Entre otras cosas, es presumible que ante los pronunciamientos populares en varias regionales del país, con registro de saqueos, el gobierno le dio un viraje a sus anuncios; tal vez hubo temor de una posible convulsión nacional por la falta del circulante en la calle”.

Por su parte Teresa Jacanamijoi, señaló que la molestia, desinformación e incertidumbre se apodera del país y empaña las ya apagadas navidades. Mientras que Félix Delfín, expresó que “hoy Maduro dice una cosa, mañana otra, luego culpa a los demás; estamos en vilo, la improvisación ya es cotidiana”.

Asimismo, Kelvin Rojo recordó que ante la caducidad del hasta ahora circulante de mayor denominación hubo personas desesperadas que hicieron gastos innecesarios, también los molestos los quemaron o rompieron, es decir, perdieron ese dinero. Una joven que prefirió no identificarse aludió que “los rojos rojitos se ríen en nuestras caras, destruyen la nación, no permiten elecciones, paralizan la producción, no atacan la inseguridad, ahora nos dejan sin efectivo y siguen en el poder, ¿hasta cuándo será esto?”.

Valera apacible

Por segundo día consecutivo Valera, principal ciudad comercial del estado Trujillo, permaneció tranquila. Debido al fin de semana navideño el comercio formal e informal laboró, pero las ventas continúan bajas.

Los cajeros automáticos, de la banca pública y privada, no funcionaron ayer, sin embargo recibieron concurridas visitas de ciudadanos en busca de efectivo. En horas del mediodía las adyacencias de una empresa de remesas bancarias, ubicada en Plata Uno, permaneció custodiada por uniformados, presuntamente en los vehículos trasladaban cuantiosas cantidades de billetes de Bs. 100, algunos, al ver los vehículos tenían la esperanza que cargarán los nuevos billetes y monedas a distribuir en las entidades financieras, situación que no confirmada.

Tal como ocurrió el viernes, es de esperarse que hoy personas tanto naturales como jurídicas acudan a las agencias bancarias en busca de dinero, las preguntas serían: ¿aún cuentan los bancos con billetes menor denominación?, ¿establecerán limite por retiro?, ¿volverán a entregar al marrón? y en especial ¿cuándo será distribuida la nueva familia del cono monetario?.

De Viva Voz

Félix Delfín: Ya no sabemos qué creerle al gobierno, hoy dicen una cosa, mañana otra, luego culpa a los demás; estamos en vilo, la improvisación ya es cotidiana. Después que el pueblo sufrió en cola para depositar dan una prorroga, eso es una burla

Onésimo González: Darle vida por unos días más al “marrón” es una maniobra política porque no ha llegado en nuevo papel moneda, aunque el gobierno garantizó su distribución para el pasado jueves. Sufrimos por un soberano desorden económico

Teresa Jacanamijoi: La molestia, desinformación, desesperación e incertidumbre se apodera del país y empaña las ya apagadas navidades. La economía está muy mal, los comercios casi no vende; el dinero disponible en las familias es para comer a diario

Kelvin Rojo: Que te pongan a dar carreras para depositar porque el billete de Bs. 100 va a caducar y luego te digan que servirá unos días más es una gran burla. De recibir, en mi trabajo, al “marrón” no me quedaré con él, lo llevaré rápidamente al banco o invertiré

José Zabaleta: El pueblo sufrió y pasó necesidades en las colas bancarias, luego, sin pena ni gloria, anuncian un cambio en las medidas, para mí eso es una burla. Los comerciantes esperamos que las ventas mejoren, la actividad económica va en declive

Liliana Mavares: Tras el pronunciamiento oficial del sábado, los comerciantes vuelven a recibir el papel moneda de Bs. 100, pero el pueblo en general desea que antes de finalizar el año los nuevos billetes y monedas sean distribuidos, sin problemas, en el país