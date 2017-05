Trujillanos piden que las protestas sean pacíficas

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - En vista de los últimos acontecimientos desarrollados en el municipio Valera, específicamente los actos de violencia que se generaron la madrugada de este martes en el centro comercial Galerías Country en el municipio Valera, donde funciona la sede del Seniat y el supermercado San Diego. El equipo reporteril salió a la calle, para conocer por parte de la colectividad, la posición que tienen en relación a lo antes señalado.

Es de resaltar que en lo ocurrido, los resultados arrojados fueron vidrios partidos, y un incendio leve a la sede del Seniat, así como también en el supermercado, el cual solo fue saqueado de manera leve en el área de licores, lo cual fue impedido por la ciudadanía que salió a enfrentarse con quienes propiciaron los hechos.

Al mismo tiempo se pudo conocer, que en ambos locales, se pudo observar personas que no tenían nada que ver con quienes han manifestado su descontento en contra del gobierno en los últimos días, por ello salieron los vecinos en resguardo de la propiedad privada.

No a la violencia

En ese sentido, el llamado de la colectividad consultada es a la no violencia, manifiestan estar cansados de no lograr el cometido, si no el caos en toda la ciudad, al punto de ver morir personas inocentes, sin obtener los resultados que el pueblo busca, como lo es la salida del gobierno a través de elecciones.

También, el llamado es a la calma, la mayoría aprueba las protestas, pero sugieren que sea de manera pacífica, para que el caos no se apodere de la ciudad, y los resultados que se buscan sean los mejores en pro de la ciudadanía, coincidieron.

Luís Cobarrubia: “Como estudiante rechazo de manera contundente el vil asesinato del joven, también sugiero, que las protestas sean pacíficas sin que causen más muertes”

Marisol González: “Venezuela ha dado un cambio muy grande, la violencia no se justifica, por eso rechazo la muerte de ese joven, creo que tenemos el derecho a protestar y no se puede reprimir de la manera que lo hacen”

Yuneska Carrero: “Las protestas violentas no se justifican, el llamado es a la paz, repudio la muerte de ese joven, de manera contundente”

Luís Suárez: “Tenemos que continuar en la calle, lo único malo que observo son los daños a la propiedad privada, en eso no estoy de acuerdo y que asesinen vida de inocentes, la forma es pacífica”

José Ramón Gutiérrez: “No me gusta la violencia de ninguna parte, el llamado es a la paz, somos un país de hermanos, vamos a trabajar por sacar a Venezuela adelante”

Roversi Blanco: “Rechazo la muerte del joven asesinado, creo que la protesta violenta no se justifica, vamos hacerlo de manera pacífica, a todos nos afecta esta situación”

