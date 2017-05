Trujillo reporta fallas de diesel y gasolina de 95 octanos

El transporte de carga pesada, particular y público resulta afectado con la baja de inventarios de combustibles. Desde hace días, la empresa Bus Trujillo mermó sus servicios, disminuyendo la movilización de unidades, incluso hasta ayer al mediodía no ofrecieron traslados en sus rutas suburbanas e interurbanas. Los usuarios sugieren activar planes de contingencia, incluso solicitar, al Ministerio de Petróleo y Minería, así como a Pdvsa, autorizar un sistema de consumo propio, con tanque y surtidor, en aras de no interrumpir el servicio.