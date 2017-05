ULA-NURR apuesta por una nueva visión de país

PRENSA ULA-NURR | Gilcely Linares | CNP: 15.221 - La Universidad de los Andes en Trujillo, como uno de los epicentros de la sapiencia, se abre al debate amplio a favor del país. Al respecto Hebert Lobo, vicerrector decano del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, expresó que promoverán diálogos y/o discusiones serias, sobre los caminos a transitar para que Venezuela salga de la grave crisis actual.

Los eventos estarán enmarcados en el CXL Aniversario del Natalicio del sabio Rafael Rangel, así como en el XLV Aniversario del NURR, la ULA en Trujillo, previendo la participación de distintos sectores.

Además, coinciden con los lineamientos del Frente para la Defensa de la Constitución de la República de Venezuela, creado durante la sesión extraordinaria del Consejo de Núcleo ampliado, realizado el pasado seis de abril, en la Casa Carmona.

“Promovemos el debate junto a una vía electoral, en aras de iniciar una nueva etapa en materia económica, social y productiva. Tenemos que organizarnos; entender que vendrán sacrificios, pero siempre considerando que Venezuela cuenta con una serie de potencialidades, para garantizar mejoras”, dijo.

La autoridad académica insistió que la nueva visión nacional se encuentra enfocada en cumplir con lo mínimo requerido por la población, es decir, que haya suficiente comida, atención oportuna de salud, seguridad, empleo, entre otros.

Para el Vicerrector Decano, la Constituyente, propuesta por Nicolás Maduro, no es la solución a la coyuntura vigente, pues las mayorías reclaman cambios reales, democráticos, pacíficos y electorales, no una reforma del Texto Fundamental. La agenda de actividades sobre el tema se encuentra en planificación, no obstante será divulgada a corto plazo.

Liberaciones

Asimismo, abogó por la pronta liberación de estudiantes detenidos durante acciones de calle, como es el caso del ulandino Carlos “Pancho” Ramírez, integrante del Movimiento 13, quien fue detenido, hace pocos días, en Mérida, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y trasladado, de forma abrupta, a Caracas, con la finalidad de ser juzgado por Tribunales Militares.

Protestar –acotó- no es un delito, es un derecho constitucional y mientras el gobierno arrecia la represión más personas se suman a las concentraciones. Lobo también lamentó las muertes acaecidas en las últimas semanas durante las manifestaciones contra las políticas oficiales, aunado a las ansías desmedidas, de las autoridades de turno, por aferrarse en el poder, al punto de no garantizar la justicia ni el pleno derecho a la defensa.

Comicios generales

Espera que en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se vislumbre una ayuda internacional definitiva, alusiva a la convocatoria de elecciones generales. “Ya existe un rechazo internacional; resolver los problemas por la fuerza, armas, tanquetas, crueldades y grupos irregulares no conducen a nada bueno, el gobierno debe entregar el poder de manera constitucional”, puntualizó.

El NURR seguirá luchando por la restitución del orden constitucional e institucionalidad.