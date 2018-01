Una educación en crisis

LUIS SOTO PIRELA* - Cuando hablamos de la crisis de la educación muchos creen que solamente nos referimos al manejo de los programas desde el punto de vista académico, la educación envuelve un sinnúmero de acciones que van desde lo pedagógico, lo social, infraestructura, recursos humanos y económicos, conservación y mantenimiento de los planteles, bibliotecas, libros, uniformes y útiles escolares, formación del docente y la supervisión de todo el proceso. Partiendo de allí cuando se habla de crisis, es porque muchas de esas actividades señaladas no se cumplen a cabalidad, para una educación de calidad deben cumplirse en más de un 80% las mismas. Actualmente los institutos educativos se encuentran en estados deplorables, su estructura deteriorada avergüenza a la sociedad, tanto públicos como privados se han venido a menos en su estructura y en su funcionamiento, los altos precios de los insumos necesarios para el mantenimiento de un plantel educativo, ha traído como consecuencia el decaimiento del servicio educativo en el país. A todo esto hay que agregarle la inflación, que hace difícil para los padres y representantes el envío y la permanencia de sus hijos dentro del sistema educativo, enviar un niño a la escuela es 1.000 veces más caro que hace 20 años, eso está estimulando enormemente la deserción escolar, muchos padres prefieren retirar a sus hijos de la escuela para poder sufragar su alimentación, muchos jóvenes desertan del sistema educativo para buscar empleos que ayuden al ingreso familiar, en el preescolar la deserción es alarmante, muchos padres prefieren que no asista al preescolar y esperan que sus hijos tengan 7 años para inscribirlos en el primer grado, privándoles de ese período escolar donde se aprenden valores y se inicia la comprensión del niño sobre su comportamiento en la comunidad. En la educación básica del 1 al 9 grado los niños se están retirando de la escuela para incorporarse a la mendicidad, numerosos niños andan por las calles pidiendo comida y ropa para vestirse, en el Ciclo Diversificado la ausencia de los jóvenes es notoria y los profesores informan que cada día la matrícula es menor, esos jóvenes se retiran de los liceos para incorporarse al trabajo informal buscando una manera de subsistir y ayudar a la familia, en las universidades hay otra deserción alarmante, muchos dejan la universidad para partir a otros países en busca de un mejor futuro, los padres se encuentran con las manos atadas para cubrir los gastos de la educación de sus hijos, los ingresos por familias son infinitamente inferiores al costo de la cesta básica familiar, a todos estos problemas se suman los gastos del transporte, el alto costo de los útiles escolares, los uniformes, zapatos, merienda, fiestas escolares, las excursiones, viajes y paseos escolares, el pago de las mensualidades en los colegios privados. En relación con los docentes a todos los niveles del sistema de educación venezolano, cada día están decepcionados de su trabajo, no tienen incentivos académicos ni económicos, garantía de estabilidad laboral, condiciones de trabajo acordes con su función, sindicatos y gremios divididos por el gobierno con pseudodirigentes pagados para torpedear todo petitorio de reivindicaciones laborales, con una política de ascensos dependiente de la militancia partidista gubernamental, los reclamos sindicales de los docentes son manipulados desde las Inspectorías del Trabajo en perjuicio del sector de los trabajadores educacionales docentes, administrativos y obreros. Los docentes de educación básica y media diversificada buscan otras actividades que le produzcan ingresos adicionales, así se convierten en taxistas, barberos, bodegueros, granjeros, operarios de diversos oficios, los del sector universitario están abandonando la cátedra para buscar mejores salarios en el exterior, así encontramos colegas trabajando en Colombia, Ecuador, Perú, los EEUU, España, Italia y toda sur, centro y norte América, Canadá, Europa y hasta en el lejano oriente, miles destinos distintos a la patria buena, pero maltratada por el empeño de imponer un sistema socialista que ha fracasado en todo el mundo.

Todo esto ha venido conformando un enorme problema que atenta contra el proceso educativo, lo preocupante es que nadie desde el gobierno quiere reconocer que este problema se sale de cualquier esquema o corriente de pensamiento político, para convertirse en un problema de la educación nacional con características de crisis, de no tomarse las medidas inmediatas para mantener los estudiantes dentro del sistema educativo, mañana tendremos una enorme deficiencia, cultural, científica y tecnológica de incalculables proporciones. VENEZUELA NO MERECE QUE SU SISTEMA EDUCATIVO ESTÉ EN CRISIS.

*PROF. EX DIRECTOR NACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

