Una respuesta y una verdad mediáticamente incómoda

Triste y lamentable la posición inmoral, cobarde, manipuladora y poco seria que asumen, como quien dice tras bastidores, factores políticos adversos a la Revolución Bolivariana; contra la figura personal de quien hoy, gracias a la voluntad de más 200 mil personas en los 20 municipios, dirige al estado Trujillo: el gobernador Henry Rangel Silva. Esconderse tras aquellos medios arrodillados y sumisos a intereses económicos y golpistas para escupir una serie de acusaciones, orientadas a avivar como la gasolina al fuego el malestar de una población golpeada por una atroz guerra económica es, sin duda, una fiel muestra de la ausencia de honor y una bestial bofetada a la búsqueda de una sana solución a favor del pueblo venezolano.

­¿Quienes hoy de manera amarillista y sin dejar a un lado su palangrismo continuado, deciden crear controversia social, con una publicación principal, utilizando todo un conjunto de elementos propagandísticos oscuros al mejor estilo del nazismo, se supone que son los mismos que ofrecerán un significativo aporte a la solución de los problemas que allí se manifiestan? Desde el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la militancia revolucionaria, rechazamos enérgicamente la bajeza que medios de la derecha promueven contra el camarada Henry Rangel Silva, donde no nos queda la menor duda que su único fin es generar en nuestro pueblo odio y animadversión hacia la imagen personal de nuestro líder regional.

Más que como partido, como usuarios nos preguntamos: ¿a cuanto se eleva el pago de una publicación de este tipo, quiénes pueden costearlo? en caso de que se trate de una denuncia directa, cuál es la fuente, quién da la cara. Con qué capacidad para manipular acusan al Gobernador sobre una situación que trasciende del nivel regional, y sin olvidar jamás, léase bien, que muchas de estas duras dificultades que sufre nuestro pueblo son producto de una brutal guerra económica inducida y de la cual estos medios hacen propagada día a día, y lo más triste es que no aporta solución alguna, convirtiéndose abiertamente en partidos y actores políticos, olvidando su fin único y ético que es el de comunicar de manera imparcial y formar sociedades para el adecuado pensamiento crítico.

Como equipo político-social siempre hemos reconocido los problemas y fallas que se han presentado, pero no podemos olvidarnos de la real causa que busca llevar a nuestro pueblo al grado de desesperación: una guerra bien diseñada en contra de quienes se sublevan al yugo imperial y colonialista, para llevarnos así en último término a la fractura y destrucción del estado-Nación, para promover su modelo de la muerte y la destrucción.

El Gobierno Bolivariano de Trujillo ha dado respuestas a todas esas inquietudes, inclusive hace pocas horas mismo el titular en materia eléctrica que arribó al estado detalló ante los mismos medios que hoy atacan la situación que ha venido generando los molestos cortes eléctricos en la entidad. Pero como no se prestan al juego de dimes y diretes resultan ser la excusa perfecta para seguir generando odio e incrementando el malestar social.

No podemos olvidar que quienes promueven las sanciones económicas, el bloqueo y la especulación que estrangulan la economía de nuestro pueblo, son precisamente quienes hoy señalan al Gobierno, quienes le reprochan pero no le ofrecen su mano para salir juntos de la complicada situación. Ellos no ofrecen soluciones, solo saben ser promotores de caos, destrucción y muerte, auspician la guarimba y el saqueo como la única manera de acabar con los vicios socioeconómicos que ellos mismos crearon.

Como lo decía nuestro eterno Comandante Hugo Chávez Frías, los revolucionarios siempre estaremos en la mira de los capitalistas, siempre seremos el blanco a atacar, a perseguir y a difamar. Gobernador, usted cuenta con el respaldo de un pueblo, con la mano trabajadora de agricultoras y agricultores, de organizaciones sociales, y de una real juventud patriota, para salir adelante y seguir construyendo la Patria encomendada por nuestro mentor y máximo líder.

Hoy ratificamos ante el glorioso pueblo trujillano que esta guerra criminal, terrorista y manipuladora será derrotada por las fuerzas morales, éticas y espirituales basadas en la honorabilidad que ha sido respaldada por la extraordinaria y heroica historia de dignidad y firmeza de los trujillanos y trujillanas.

De Trujillo es tan alta la gloria, de Trujillo es tan alto el honor.

Trujillo, Farol de la Patria, no se desalienta, sigue en marcha y victorioso. Unidad, lucha, batalla y victoria.

Partido Socialista Unido de Venezuela