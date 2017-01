CARACAS / AGENCIA - La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó la noche de este jueves que presentará una propuesta al Gobierno venezolano y a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para intentar relanzar la mesa de diálogo nacional que entró en "fase de revisión" en diciembre.

"Nuestra presencia en Caracas y los contactos que estamos teniendo tanto con el gobierno nacional como con la MUD están orientados a consolidar las condiciones para el relanzamiento del proceso, para lo que presentaremos una propuesta a las partes", señala el organismo regional en un comunicado.

La Unasur indica que su secretario general, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, la Santa Sede y los ex presidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero seguirán acompañando este proceso que se instaló el pasado 30 de octubre.

Por otra parte, Samper destacó el mensaje que le hizo llegar el secretario de Estado de la santa sede, Pietro Parolin, "con la firme decisión del Vaticano de continuar su apoyo al diálogo e informar que, en esta oportunidad, monseñor Celli no estará presente en Caracas, asumiendo su representación el nuncio Aldo Giordano".

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela entraron en diciembre en una "fase de revisión" por el incumplimiento de los acuerdos, de lo que ambas partes se acusan mutuamente.