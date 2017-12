Universal Pictures lanzó un adelanto de la secuela de Mamma Mia1, que dará continuidad a la película del 2008

Amanda Seyfried (“Sofie”), Meryl Streep (“Donna”) , Julie Walters (“Rosie”), Pierce Brosnan (“Sam”) y Colin Firth (“Harry”) están de vuelta para una entrega más de la película basada en la música de ABBA.

En esta ocasión, descubrimos el pasado de “Donna” y conoceremos como crió sola a su hija “Sofie”, que ahora está embarazada. Lili James interpreta al personaje de Meryl de joven, quien se enamora de varios hombres.

Mamma Mia! Here We Go Again es dirigida por Ol Parker y también cuenta con una aparición especial de Cher como la abuela de “Donna”.

La cinta está basada en el musical de Broadway, incluirá canciones nuevas de ABBA y otras que ya escuchamos en la primera cinta. Mamma Mia! Here We Go Again saldrá en cines el próximo 20 de julio del 2018.