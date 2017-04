Uruguay no planea comunicarse con Venezuela

AFP - El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, ratificó este viernes que su gobierno no planea comunicarse por el momento con el de Nicolás Maduro en Venezuela, tras duras críticas de Caracas a Montevideo.

En una rueda de prensa al finalizar un evento de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Nin Novoa fue consultado por periodistas sobre si hubo algún tipo de comunicación con el gobierno chavista, si eso estaba en su agenda y si Uruguay recibió las disculpas solicitadas. Su respuesta fue: "No, no, no".

En su breve declaración, de la cual se retiró visiblemente molesto, Nin Novoa reiteró las palabras que utilizó el presidente Tabaré Vázquez en una entrevista difundida por un canal local la noche del jueves: "Venezuela es un drama" dijo el mandatario.

Uruguay está "tratando de colaborar para que deje de ser un drama", añadió Nin Novoa.

Vázquez tuvo un fuerte encontronazo con Maduro, quien acusó al canciller uruguayo de coordinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos "agresiones contra Venezuela".

El mandatario uruguayo le pidió a Maduro que presente pruebas o se retracte de sus afirmaciones.

"Si no se rectifica está diciendo que no tiene pruebas para sostener lo que dijo, y si no tiene pruebas para sostener lo que dijo, lo que dijo es una mentira", disparó el gobernante el jueves.

"No hablo desde noviembre con el gobierno de Venezuela", confesó Vázquez.

"No voy a hablar hasta tanto el embajador (venezolano en Uruguay, Julio Chirino) no vaya a la Cancillería", a donde ha sido convocado, sin éxito.

Vázquez dijo que el embajador tiene que respetar a su canciller.