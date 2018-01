¿Usted se va o se queda? Agradezca y prospere (y… II)

Manuel Guillermo Ruiz M

SI USTED NO AGRADECE, NO PROSPERA

¿Qué de tiempo contraído nos queda luego de, El Escatón 2012, teorizados por Terence McKenna y Carl Calleman? Solo el Padre lo sabe. Con la alineación de estrellas y planetas el 23S, siguió subiendo la frecuencia consciente colectiva. Un nuevo año está por nacer, será como usted lo decrete, lo piense y lo aproveche, especialmente para la escalada espiritual, para la conexión con esa maravillosa energía que fluye y refluye en su corazón, el epicentro de su universo, su energía-consciencia del inicio de la creación, activado por Dios. Todos somos hijos de esa creación. Somos Uno. Por todo ello doy gracias a Dios.

Si usted quiere mayor abundancia, dispóngase a dar lo que desea recibir. A Comulgar pues, con la Abundancia. Al percibir la obra de Dios, creada en el génesis de nuestra existencia que hoy persiste, para que viva y se maraville contemplándola y percibiendo esa infinita energía que hace vibrar y vivir, que es suya y es aprovechable totalmente gratis. ¡Gratis!

“La gratitud es la madre de todas las virtudes. Es la realimentación para continuar recibiendo aquello que nos deja satisfechos. Si usted quiere más de lo que le gusta, agradezca más de lo que ya tiene. ¡Y aprecie lo que tiene para obtener lo que quiere! Seguir haciendo y agradeciendo al Universo. Una reflexión que en el texto introduce el Dr. Lair Ribeiro, es que si usted le lleva regalos a una persona, lo repite y esa persona ni le agradece, ¿Le seguiría llevando regalos a esa misma persona? Devuélvale algo al Universo: agradezca. Diga < le gustó el presente> y manifieste gratitud por todo lo que usted quería y ha recibido, y por todo lo que no desea y no ha recibido” (2).

Al recibir se agradece, no se vomita pues a quien te da, mordiendo la mano a quienes dan de comer, y es lo que contamina al hombre, Marcos 7:23 “Todas estas maldades de dentro salen y contaminan su corazón”. Si recibe y no agradece, cada vez le alcanza menos y quien agradece, aún recibiendo lo mismo, le sobra para repartir, como los panes y peces.

Concluir el año repartiendo agradecimientos y bendiciones por siempre porque seguimos sanos y con vida; a todas esas constelaciones de mujeres y hombres, quienes estuvieron con nosotros, a todos los que fundaron y laboraron en los diarios que satisfacen mi necesidad de expresarme, gracias por todo; gracias a los diferentes escalafones del gobierno venezolano por toda su Misericordia en el área social; gracias por todas esas experiencias que fueron unas para despertar, para enseñar y otras, para maravillar y regocijar, por todo eso doy gracias en especial a Dios.

II Tesalonicenses, 5:18 “Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús” y Hebreos 13:16 “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios”. Juan 14: 27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo”. Amados Seres gracias infinitas por todo. Dios abre anchurosamente los caminos para la felicidad y un año nuevo feliz y lleno de abundancia, de acuerdo como cada quien se lo diseñe, así será. 29/12/207.

(1)Hermano ALANISO, YouTube, Meditación 899 del 24/11/2017

(2) RIBEIRO, generar éxito FINANCIERO, Planeta 2003, Pp.41-43

