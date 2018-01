¿Usted se va o se queda? (I)

Manuel Guillermo Ruiz M - El Hermano Mayor ALANISO dice: “Hicieron una guerra nuclear, hicieron un bunker y cuando salgan, no habrá nada, ni siquiera qué comer. Este planeta no le pertenece al ser de la oscuridad. El ser de la oscuridad está feliz, a ver si logran reventar el planeta, a ver si logran llevarse la mayor cantidad de seres humanos que sea posible, y seguir retando al Padre que algún día será más poderoso que Él. Así que lo triste es ver que aquí le dieron una acogida enorme en esta Tierra. Han caído en la trampa de matar, derramar sangre, comer cadáveres, matarse entre hermanos y consumir el veneno de las drogas y el alcohol… Para hacerlos caer en su trampa les ofreció oro (papel pintadito) y poder. El 92% de la humanidad está en manos de ellos. Vamos a voltearlo, 92 para nosotros y tal vez hasta el 8% de ellos se los vamos a quitar… No avisaremos. Ningún poder que tú tengas servirá para nada. Lo que necesiten (en vuestro próximo destino) allá lo tendrán todo… Los seres de la oscuridad, de la muerte, también tendrán la oportunidad de arrepentirse…” (1).

La conducta anterior es siembra humana, eso sesgará, en un planeta sumamente deteriorado, donde culpan al gobernante de todos los errores por la población cometidos. Finaliza un año con calamidades para unos y para otros espectacular. Cuestión de Actitud. Cada quien de acuerdo a su óptica, su sentir, accionar y resultados, donde veremos pronto un colapso económico mundial, con desaparición del efectivo, del dólar y la banca comercial. Ese es un problema mundial. En el plano espiritual recrudecen las profecías, como el Arrebato y El Rapto después de los desastres, para quienes se mantuvieron en la fe y seguros de La Promesa del Creador antes del desenlace fatal. Eso lo corrobora el Maestro Alaniso en sus 903 videos, comprometido su ejército salvador con nuestro Padre Creador, para rescatar a toda la humanidad. Los más preparados serán llevados a la Luz y los que no, los llevarán a un planeta de tercera dimensión.

Necesitamos se sumen a esta difusión. Yo particularmente estoy listo para irme y ¿Usted, se va o se queda?

Antes de que se masificaran, el año pasado hablé de las criptomonedas. En 2009 de los Aniones. En los 90, de Cero Desperdicio y Reingeniería. En los 80 de las Humanidades Cósmicas que nos asisten. Hoy retomo esto último por la suprema urgencia del Padre querer ya, rescatar a toda su Creación, a todos sus hijos de este planeta. Fuerte inicio, ocasionalmente hay que ejercer el liderazgo autocrático, patriarcal, de fuerte hablar y de recio obrar, para poner orden entre parcelas, como cuestión de salvar de las fauces de los señores del mal, si no a la totalidad, al mayor número de seres y animalitos existentes. Como en los días de Noé, los Hermanos de humanidades avanzadas al servicio del Padre, van a darnos tamaña sorpresa al penetrar nuestra atmósfera y mostrarnos un poder superlativo impresionante que reventará las neuronas a cualquier desprevenido, no sintonizado a los pasos del Cristo a través de las verdades no encriptadas, sino esparcidas en todas partes.

Hilvanados con Mateo 24, enseñando por siglos, que las potencias de los cielos serán conmovidas… V-30: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra; y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. V-31: Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos a los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”. ¿Caminarás con alguien a tu lado y lo verás desaparecer?.

(1)Hermano ALANISO, YouTube, Meditación 899 del 24/11/2017