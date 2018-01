Usuarios rechazan aumento desmesurado e inconsulto del pasaje interurbano

Marianela Mavares (CNP-6.115) - No han transcurrido ni 15 días del mes de enero de 2018 y varias líneas del transporte urbano e interurbano de forma inconsulta y abusiva se dieron a la tarea de incrementar el costo del pasaje, sería el primero del año en curso y el sexto que se produce desde el recién culminado 2017. Decisión que detonó la reacción de los usuarios como sucedió ayer en la población de Urdaneta, quienes en unión con el Concejo Municipal paralizaron el servicio de línea que cubre la ruta desde dicha localidad hasta Valera. Aumento que calificaron los pasajeros de abusivo, porque de 7 mil 500 Bs. que cobraban lo subieron de “pluma y porrazo” a 14 mil Bs. y pretenden incrementarlo próximamente a 20 mil “bolivarillos”.

Se recuerda que existe un convenio establecido en las cámaras edilicias de los diferentes municipios del estado donde se señala que el incremento del pasaje es entre un 20 y 30 por ciento, previa discusión entre las líneas, representantes de los usuarios, la Sundde y ediles, de forma sistemática y proporcional, pero no de manera desmedida como pretenden algunas líneas de la región.

Diálogo

Al parecer, los choferes en Trujillo se aprovechan de los aumentos del pasaje que se producen en la zona metropolitana de Caracas y otras regiones del país, para aplicarlos en la región sin tomar en cuenta que las distancias acá son abismalmente más cortas, por lo que los precios del pasaje deben surgir mediante un diálogo salomónico entre las partes involucradas, porque es el ciudadano quien paga “los platos rotos” de la desatención del gobierno nacional y regional hacia el transportista y de las imposiciones de las tarifas de los choferes en detrimento de los usuarios.

Decisión

Se conoció de una fuente ligada a las líneas que cubren la ruta Motatán y dentro de la misma periferia, que se están concertando reuniones para incrementar el precio del pasaje así tenemos que de Giraluna-Valera cobran 2 mil 400 con el aumento podría llegar a 4 mil 800; Motatán-Valera: 2 mil 400 (aumento 4.800 Bs.); Agua Blanca-Valera 2.800 Bs. (aumento 5.600 Bs.), Valera-Peaje, 4.000 Bs. (aumento 8.000 Bs.) y Cacao-Valera 2.800 Bs. y con el aumento a 5.600. En la línea Pampán se han dado cuatro aumentos, a finales de noviembre 1.700 Bs. A finales de diciembre se incrementó en 4.000 mil Bs. Y hasta ayer jueves 11 de enero cobraron de forma inconsulta 5 mil 500 bolívares. Mientras, que para Monay los pasajeros deben pagar para llegar a Valera la suma de 7 mil 500, lo que significa que le incrementaron 2 mil 500 Bs. de un “leñazo”. Estos son algunos casos para ilustrar los incrementos en el pasaje que sorprendió a más de un usuario.

Sindicato del transporte

Sobre estos incrementos que se están registrando en el alza del pasaje en varias zonas del estado se consultó a Douglas Vielma, presidente del sindicato de Profesionales del Transporte en el estado Trujillo, quien dijo que existe una profunda preocupación en el sector que encabeza, “porque se nos está escapando de las manos el control de nuestros afiliados como consecuencia del estado de desesperación que existe en nuestros trabajadores, porque no tienen la capacidad económica para mantener su única herramienta de trabajo como son sus vehículos”.

Medida

Dijo que lamentablemente, “tenemos que admitir que estamos comiéndonos nuestra única herramienta de trabajo como es el vehículo para prestar el servicio sin poderlo repotenciar, ante esto muchas líneas han tomado la decisión de hacer algunos incrementos sobre lo que ellos han determinado lo que les puede permitir continuar operando”.

Indicó que previendo esta acción les han solicitado en varias oportunidades al gobierno regional y autoridades municipales que se instalará con urgencia una mesa de trabajo o mesa técnica para abordar con toda la seriedad el problema del sector Transporte, donde además participen los usuarios, para que despojados de todo carácter político, compromisos y actitudes radicales abordemos el tema donde usuarios y choferes salimos perjudicados, por la actitud sorda del gobierno”.

Precisó que los choferes al igual que los ciudadanos también son víctimas de la inflación y la crisis económica que se está viviendo. “Los choferes estamos prácticamente declarados en quiebra por los altos costos de los repuestos, aceites, cauchos y demás insumos, que no podemos obtener la Proveeduría, porque a esta tampoco la abastecen desde hace 8 meses atrás”.

¿Qué solución propone a esta situación?

-Propongo dos alternativas: primero, nos veremos en la necesidad de paralizar el sector transporte, no es porque así lo queremos, sino debido a que no podemos seguir operando con nuestras unidades por no tener la capacidad económica para ello. La otra propuesta es que se constituya un Comité de usuarios, para que juntos usuarios y choferes conversemos el tema, unamos esfuerzos, como afectados, y ejerzamos presión para que el gobierno de respuestas al problema que estamos padeciendo, porque en sus manos está la respuesta.