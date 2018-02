Valera: Dinámica y Progresista (89)

Nuestra ciudad siempre ha estado a la par de las tradiciones culturales del mundo occidental, por eso tampoco no es ajena la celebración de la fiesta de Carnaval, surgida desde los tiempos de griegos y romanos, quienes los realizaban como fiestas paganas.

Entre los recuerdos de mi niñez quedaron las vivencias de mojar, pintar y echarle pintura, huevos a las personas que transitaban por varios lugares de Valera, que eran consideradas “zona de agua”, como la avenida 6 con calle, la llamada “esquina caliente”, o la avenida 16, “la Ciénaga”, Plata II o “El Milagro”, donde en algunos casos no había límites de maldad, pues hasta las damas más encopetadas o señores mayores eran bañados con agua, harina o huevo. Esta tradición quedó rezagada con el tiempo.

Siempre me inquietó saber de dónde venía esta forma de jugar Carnaval con agua. A las primeras de cambio me revelaron que fue una costumbre que se impuso luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, durante el gobierno transitorio del marino Larrazábal. Pero no es así, indagando en la costumbre resulta y acontece que esta se remonta al siglo XVIII, cuando los habitantes más poderosos y adinerados de Venecia establecieron un rito que les permitía pasearse por las calles con una vela encendida, para atraer la buena suerte. Muchos venecianos no aceptaron esta creencia y utilizaron el agua para apagar las velas a las personas a quienes no consideraban merecedores de estas indulgencias celestiales y allí comenzó el hábito de lanzar baldes de agua en estas fechas.

En nuestro país, la fiesta arrancó prácticamente desde la época de la conquista, y se practicaba la costumbre de jugar con agua y todo tipo de sustancias como huevos y azulillo. Con la llegada del Obispo Diez Madroñero a Caracas, en el siglo XVIII, los Carnavales se convirtieron en tres días de rezos, rosarios y procesiones, por considerar el prelado que eran fiestas paganas que además eran enriquecidas por los rituales y bailes típicos de esclavos africanos, pero fue el presidente sibarita Antonio Guzmán Blanco, en el siglo XIX, quien realmente le dio un toque de distinción a los Carnavales, que pasaron a ser un espectáculo cultural pleno de música, disfraces y comparsas. La fiesta adquirió características diferentes, se pretendió sustituir la ya arraigada forma de jugar con agua, por confetis y perfumes.

Esta moda se expandió por toda la República, y desde luego, Valera no fue la excepción, ya en tiempos de Gómez, los valeranos de alcurnia salían a las calles y avenidas de la ciudad a desfilar en comparsas, con carrozas y disfraces. Los Carnavales eran un alarde de solemnidad y todos salían a la calle a ver los desfiles, cual si se tratara de una procesión.

Así llegó al siglo XX la tradición en Valera con carrozas, disfraces, bailes populares y en salones refinados como el Club Comercio, el Tenis Club, el Country, donde en ocasiones alternaban las mejores orquestas del país, la Billo’s, los Melódicos. También había la costumbre de lanzar caramelos en los desfiles, esta práctica originaria de Roma, era la delicia de los más pequeños de la casa. Durante los desfiles de Carnaval las personas que formaban parte de las comparsas arrojaban pequeños obsequios a la cara de los transeúntes, especialmente confites o caramelos de menta, rosa o anís. Esta tradición comenzó en la década del veinte al treinta, cuando las familias adineradas se paseaban por las calles de Valera, a bordo de sus vehículos, portando sus disfraces y su generosidad, y arrojaban monedas, con golosinas, papelillo y serpentina. A mediados de los años cincuenta y hasta finales de los sesenta, apareció un nuevo elemento: las famosas “negritas”, donde los valeranos escondían la identidad bajo la máscara para disfrutar sin complejos de la rumba de Carnaval. Hay más de una anécdota al respecto.

Para muchos, el jugar con agua, aún sigue siendo una manera de festejar esta tradición, la harina, los huevos, la pintura y el arroz, hoy son productos muy preciados por el valerano que no está pensando en utilizarlos como mecanismos violentos de disfrute. Los tiempos han cambiado. Ahora más recientemente recordamos los desfiles de Carnaval organizados por la recordad profesora Gladys Mota o María Arroyo, o las comparsas de nuestros centros de Educación Primaria y Secundaria. Lo cierto es que el Carnaval también forma parte de la manera de ser del valerano.

(Continuará)

