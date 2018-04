Valera: Dinámica y Progresista (97)

Jesús Matheus Linares - “Queremos hacer de Venezuela un país musical, en el estricto sentido del término” dijo el viernes 13 de junio de 2014, el fundador del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, el maestro José Antonio Abreu Anselmi, y no era para más. Ese día recibió la medalla de honor, en el salón de actos de la Presidencia del Senado italiano al ser titulado Ciudadano de Honor de la Comuna Marciana de la Isla de Elba, donde nació el abuelo del maestro, Antonio Anselmi Berti, Don Tonino.

Con su familia, el maestro Abreu Anselmi vivió en Monte Carmelo, estado Trujillo, sus primeros años de vida. Luego comenzó a estudiar música con Dora lisa Jiménez de Medina, en Barquisimeto, en el estado Lara. Allí estudió la primaria en el Colegio La Salle y luego en el Grupo Escolar Costa Rica, al concluir la primaria se matriculó para estudiar el bachillerato en el Colegio San Ignacio.

De esa época, el amigo ingeniero Rafael Ángel Espinoza Aguaida nos cuenta “todavía tengo el recuerdo cuando pasaba vacaciones donde mi abuela en Betijoque y también iban por esa época a vacacionar los Abreu. Recuerdo que el maestro José Antonio, disponía su tiempo tocando el órgano de la iglesia durante el día y acompañaba la eucaristía en la celebración de la misa”.

Ya para 1957 asistió a la Academia de Declamación Musical de Caracas, donde estudió piano con Moisés Moleiro, el órgano y clavecín con Evencio Castellanos y composición con Vicente Emilio Sojo en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Realizó los estudios superiores en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), egresando como economista en 1961.

El primer empleo del Maestro Abreu fue en la Cancillería venezolana, en la División de Política Económica. Luego dirigió la Orquesta Sinfónica Venezuela, como invitado, mientras trabajaba en la Cancillería.

El interés por la política nació cuando estudiaba en la UCAB y realizó trabajos comunitarios desarrollados en los barrios de Catia con el padre José María Vélez, fundador del Colegio Fe y Alegría. También ejerció cargos públicos tales como Diputado (1958) al Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional; Ministro de la Cultura, Vicepresidente y Director del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), entre 1989 y 1995; en la actualidad colabora en la Misión Música, para proveer de educación e instrumentos musicales gratuitos a los niños venezolanos.

Fue docente entre 1960 y 1970 en la cátedra de Economía en distintas universidades de Venezuela. Creó "El Sistema", modelo de educación musical para otros países de Latinoamérica, el Caribe, Norte América y Europa; El Sistema fue galardonado con el Premio Internacional de Música IMC-Unesco en la clase de institución (1993); Abreu es cofundador y vicepresidente de la Orquesta de las Américas.

Entre los galardones recibidos se cuentan el Premio Nacional de Música Sinfónica por su habilidad como compositor (1967); Premio Nacional de Música (1979) por su trabajo en El Sistema; Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2008; premio Right Livelihood Award (2001); premio Word Culture Open Creative Arts. Award (2004); la Orden del Sol Naciente, Gran Cordón en Japón (2007); Premio Glenn Gold en Canadá (2008); el Premio Internacional Puccini en Italia (2008); Premio de Derechos Humanos (2008); Premio Cristal del Foro Económico Mundial (2009) y el premio TED (2009): premio de Música Polar, otorgado por la Real Academia Sueca de Música (2009); premio Erasmus (2010); premio Trebbia (2013) y la Orden Nacional do Cruceiro do Sul (2013). En 1995 la Unesco nombró a Abreu como Embajador en Misión Especial para el Desarrollo de una Red Global de Orquestas Juveniles e Infantiles y Coros. Además fue miembro honorario en el año 2008 de la Royal Philharmonic Society en el Reino Unido y de la Sociedad de la Beethoven-Haus en Alemania.

En 2012, Abreu recibió el doctorado honoris causa por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y el de la Universidad de Carleton en reconocimiento a sus servicios a la educación musical. Y en 2014 la Universidad de Notre Dame le confiere el Doctorado Honoris causa con la distinción de "Servicio Público en Latinoamérica". La Escuela de Música de Longy del Bard College de Nueva York, le otorgó un reconocimiento con la mención Letras Humanas y fue uno de los protagonistas de la campaña “25 líderes, 25 voces por la infancia”, emitida por la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe con motivo del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fue quizás el músico, economista, político, y docente valerano más universal que hayamos tenido. Honrar su memoria es tarea de todos los trujillanos.

(continuará)

jmateusli@gmail.com