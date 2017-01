Argenis Rojas Albornoz - Incalculables toneladas de basura dieron la bienvenida al 2017 en el municipio Valera, de punta a punta, no por la avenida Bolívar, sino en los llamados “sectores populares”, es fácil encontrar cualquier cantidad de inmundicia acumulada, producto de la ineficiencia de un gobierno al que la ciudad le quedó grande.

Primero culpaban al Gobernador por no acelerar la obra del nuevo vertedero, y una vez que abrieron el botadero de basura en el municipio Motatán, nos dimos cuenta que la raíz del problema de acumulación de desechos radica en la desorganización gubernamental.

Podría quizás alguien decir que es imposible que se recoja la basura el 01 ó 02 de enero, pero los habitantes de la Calle 16 revelaron ayer que por esa zona no pasa el aseo desde el 23 de diciembre del año pasado; y parece poco tiempo, pero entre tanto y tanto, es un trabajo que debe hacerse cada cuatro o cinco días en temporada de asueto.

Entonces, ¿qué debería hacer el Alcalde?

Recoger la basura, claro está. ¿Hasta cuándo los valeranos vamos a permitir que los gobiernos nos agredan de esa forma? Es imposible que la capital comercial del estado dé la bienvenida a sus visitantes con casi un metro de altura de desechos sólidos en el terminal de pasajeros. ¡Una asquerosidad!, no hay otra expresión para describir tamaña situación.

Valera ni tan “calidad”

La trillada frase de “Valera Calidad” no refleja para nada en lo que se ha convertido nuestro terruño. A diferencia de Las Acacias y el casco central de Valera, por la Calle 16, en las parroquias La Beatriz y Juan Ignacio Montilla, lo que se puede ver es basura a montones, cualquier cantidad de alimañas y animales que, de no solucionarse el problema, lo que se avizora es una epidemia de dengue, escabiosis, complicaciones respiratorias y enfermedades relacionadas a animales como ratas y zamuros.

“Otra vez la basura acumulada en Valera, ahora a quién van a culpar si ya sabemos que no es un problema de gobiernos sino de cultura”, se preguntan unos, pero lo que no saben es que haya cultura o no, la basura está ahí y debe recogerse, no hay otra solución.

No hay planificación

Es un problema que parece no tener fin y la situación se agudiza cada día porque no hay una planificación adecuada, ni una rigurosa recolección de desechos en la ciudad. ¿Qué pensarán las personas que van a Mérida y tienen que pasar por la entrada de El Milagro, donde hay casi 7 metros de desperdicios de lado y lado en la avenida principal?

Transeúntes deben lidiar con ratas, perros, zamuros y hasta gusanos, producto de la suciedad que se forma a raíz de tanto desperdicio sin recoger.

¿Hay prioridad?

Una de las cosas más curiosas que hay es que la avenida Bolívar, El Country, Las Acacias y el casco central de Valera están impecables, parece que la recolección se hiciera adrede para hacer creer a quienes no son de aquí que el trabajo de saneamiento de la ciudad se hace como debe ser.

“Le gusta que la gente hable de él, al alcalde Karkom (José) le gusta que la gente piense en él. Por eso ha hecho tan mal su trabajo de alcalde”, dijo molesta una dama entrevistada en la calle, quien aseguró que más allá de lo mal que se pueda ver la ciudad con basura por todas partes, las enfermedades y malos olores están a la orden del día.

